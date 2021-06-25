Ты заметно выше: Ломаченко в шутку попросил Накатани пригнуться на битве взглядов (видео)

Боксеры с юмором провели традиционную дуэль взглядов перед боем, который состоится в ночь с 26 на 27 июня

Бывший украинский чемпион Василий Ломаченко (14–2, 10 KO) провел битву взглядов перед боем с японцем Масайоши Накатани (19–1, 13 KO).

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Во время традиционной битвы Ломаченко в шутку попросил японца стать пониже, поскольку японец выглядит заметно выше украинца. Накатани в шутку немножко пригнулся, чтоб казаться ниже.

33-летний Ломаченко не выходил в ринг с октября 2020 года, когда единогласным решением судей уступил американцу Теофимо Лопесу в объединительном чемпионском бою.

Свой следующий бой Ломаченко проведет 26 июня в Лас-Вегасе. Будущему сопернику украинца Масайоши Накатани 32 года. Он также проиграл Теофимо Лопесу в июле 2019 года единогласным решением судей. В своем последнем бою 12 декабря 2020 года Накатани победил Феликса Вердехо техническим нокаутом.

ESPN станет официальным транслятором этого боя. В своем рейтинге лучших боксеров издание отводит Ломаченко 8 место.

Отметим, украинцу также предложил провести бой американский непобедимый чемпион WBC Девин Хэйни. Идею этого боя поддержал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум. Василий тоже ответил, что не против встретиться в ринге с американцем.

Напомним, Василий Ломаченко в объединительном бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе на арене MGM Grand в американском Лас-Вегасе проиграл Теофимо Лопесу. Позже стало известно, что перед боем украинец получил травму плеча. 19 октября он был прооперирован в Лос-Анжелесе.

Ранее имя Василия Ломаченко оказалось в центре скандала: украинский тренер сделал громкое заявление о боксере, сказав, что его олимпийская награда в Пекине обошлась в 700 тысяч долларов.

9 мая Ломаченко отличился поздравлением с Днем Победы, опубликовав на своей странице в Instagram видео, в котором используется запрещенная украинским законодательством георгиевская ленточка.