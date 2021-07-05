"Шахтар" продасть свого захисника в данський клуб за 2 мільйони євро — ЗМІ

Клуб із Данії заплатить 2 мільйони євро і ще стільки ж донецький клуб може отримати бонусом.

Захисник "Шахтаря" Давид Хочолава може продовжити карʼєру в чемпіонаті Данії.

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Як повідомляє Goal.ge, захисник "Шахтаря" вже летить на медогляд у данський "Копенгаген".

Сторони домовилися, що данський клуб заплатить 2 мільйони євро і ще 2 мільйони донецький клуб може отримати бонусом.

Нагадаємо, що грузинський футболіст переходив у "Шахтар" із "Чорноморця" в 2017-му році в статусі вільного агента.

Зазначається, що данський клуб цікавився Хочолавою ще рік тому, але тоді сторони не зуміли досягти компромісу в трансферних переговорах.

Раніше директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про 40-мільйонні розтрати на трансфери. Зокрема, "Шахтар" оголосив про покупку бразильського захисника Марлона з колишнього клубу Де Дзербі. Контракт із 25-річним футболістом підписаний терміном на пʼять років. У минулому сезоні футболіст провів за "Сассуоло" 25 матчів.

Також зазначимо, що бразилець має досвід виступів за "Барселону", "Флуміненсе" та "Ніццу". Влітку 2015 року був основним центрбеком збірної Бразилії U20, з якою став віце-чемпіоном світу.

До цього "Шахтар" придбав форварда "Аякса" Лассіно Траоре і Педріні з "Бенфіки".

Перед сезоном донецький клуб представив нового головного тренера — ним став італійський фахівець Роберто Де Дзербі. Він підписав контракт терміном на два роки. "Фокус" розповідав, як президенту клубу Рінату Ахметову вдалося заманити Де Дзербі в Україну і до чого це може призвести.

Разом із тим, донецький клуб продовжив контракт із досвідченим голкіпером Андрієм Пʼятовим. Новий контракт футболіста діятиме два роки. У складі "Шахтаря" Пʼятов 10 разів вигравав чемпіонат України, 8 разів — Кубок України, 7 разів — Суперкубок України. У 2009 році він також виграв Кубок УЄФА. Футболіст виступає за "гірників" із літа 2007 року і провів уже 14 сезонів.