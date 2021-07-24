Дзюдоїстка Анастасія Турчин: "На Grand Slam в Казані відчувала себе монстром"

Українська дзюдоїстка Анастасія Турчин представляє Україну на Олімпіаді в Токіо. В інтерв'ю Фокусу 26-річна спортсменка розповіла про три важкі травми, тривалу розлуку з батьками та складну кваліфікацію на ОІ-2020.

Україну на Олімпійських іграх в Токіо представлять сім дзюдоїстів. І якщо зіркові Дарина Білодід і Георгій Зантарая періодично миготять у ЗМІ, то інші спортсмени до відбору на Олімпіаду залишалися невідомими широкій аудиторії.

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Анастасія Турчин їде на Олімпійські ігри вперше. Вона виступає у ваговій категорії до 78 кілограм. Відбір на Олімпіаду став для дівчини суцільним кошмаром через постійні травми, проте вона зуміла піймати останній шанс і отримала ліцензію для участі на Іграх в Токіо.

Фокус поговорив з Анастасією про спортивні досягнення, надії на Олімпійські ігри, комунікації з батьками, які живуть в різних країнах і військову службу.

"У вирішальний день на Grand Slam відчувала себе монстром"

[ + – ] Анастасія Турчин виграла Олімпійську ліцензію на Grand Slam в Казані Фото: International Judo Federation

Анастасія, ви пройшли дуже непростий відбір на Олімпіаду, але, незважаючи на травми і реабілітацію, змогли виконати норматив. Як це відбувалося?

— Було дуже складно, тому що не всі чотири роки олімпійського циклу у мене вийшло пройти у відмінній формі. Спочатку я пошкодила спину, тільки відновилася — і зламала ногу. Після цього, коли пройшла відновлення і від цієї травми, я "порвала" плече. Загалом, більшу частину відбору провела в лікарнях. А коли вже відновилася остаточно і потрібно було наздоганяти всіх інших — було дуже важко. Я починала з 500 очками в олімпійському рейтингу, а у дівчаток було вже по 1500-2000. Мені довелося вичавлювати з себе максимум.

Тут був простий вибір: все або нічого. Треба було гризти суперників до кінця. І у мене вийшло

Для вас це буде перша Олімпіада в житті. Якою ви її собі уявляєте?

— У мене зараз такі класні відчуття, ніби все в кайф. Я отримую величезне задоволення навіть від тієї атмосфери, в якій ми живемо на базі. Мені дуже подобається, що у мене беруть інтервʼю, тому що до мене так багато уваги за всю мою карʼєру не було. Це дуже круто.

Цього року ви виграли бронзову медаль на турнірі Grand Slam в Казані. Як вам вдалося після всіх цих травм привести себе у форму і взяти медаль?

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— Цей турнір взагалі був дуже хвилюючий. Ми їхали в Російську Федерацію, і навіть з моральної точки зору це було дуже нелегко. Але коли я приїхала, відчувала себе спокійно. У мене був гарний настрій, нічого не відволікало. Ми тренувалися у звичайному темпі. Але в день, коли потрібно було виходити на змагання, я відчувала себе монстром, який буде виходити і вбивати суперника. У Казані був мій останній шанс, щоб завоювати олімпійську ліцензію. Зрозуміло, що попереду був ще чемпіонат світу, але з серії Grand Slam цей турнір був останнім. Тут був простий вибір: все або нічого. Треба було "гризти" суперників до кінця. І у мене вийшло.

У вас є військове звання — старшина. Як так вийшло?

— Ми служимо у спортивному клубі Національної гвардії. І наші досягнення в армії ростуть з нашими досягненнями у спорті. Тут не така модель, як у хлопців, які служать на контракті. Ми служимо у спортивному клубі, ми — військові спортсмени.

До речі, у вас же ще є посада спортсмен-інструктор. Що це означає? Що входить у ваші обовʼязки?

— Я можу допомагати нашим тренерам, іноді можу замінювати їх і проводити тренування. Посада передбачає, що на тренуваннях у мене є повноваження допомагати комусь молодшому.

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Це правда, що ваші батьки живуть в різних місцях: батько у Франції, а мама в Іспанії?

— Трохи інакше. Батько живе в Африці, мама живе в Іспанії. А я в Україні.

Як часто ви спілкуєтеся з батьками?

Бабуся запитує: "Як твої справи?". Я кажу, що все добре. А вона: "Правильно, не хочеш мені розповідати про свої травми!"

— З татом спілкуюся тільки по телефону, ми списуємося часто і телефонуємо один одному. На жаль, не виходить побачитися, нас розділяє дуже велика відстань. А з мамою я намагаюся бачитися частіше. Точно так само ми з нею спілкуємося по відеозвʼязку і телефонуємо один одному. До речі, нещодавно гостювала у неї: ми були в Іспанії на зборі півтора місяці тому. Після збору я полетіла до мами, емоційно перезавантажилась, перебуваючи поруч з рідною людиною і з новими силами повернулася до тренувань.

Хто вас підтримував у тій серії травм, про яку ми говорили на початку? Наскільки велику роль це відіграло у вашому, скажімо так, відродженні?

— Близькі люди дуже допомагають морально, це правда. Можливо, вони всього нашого тренувального процесу і не знають. Може, вони не особливо розуміють суть, зате добре відчувають, коли тобі погано. Моя найкраща подруга і моя бабуся могли просто прийти і помовчати поруч зі мною. Але мені це дуже допомагає. Звичайно ж, бабуся завжди намагається підтримувати. Одного разу питає у мене: "Як твої справи?". Я кажу, що все добре. А вона: "Правильно, не хочеш мені розповідати про свої травми!".

Мама теж намагається підтримувати мене, незважаючи на те, що вона далеко. Завжди розпитує, що і як відбувається, завжди знаходить потрібні слова і підтримує мене. І, звичайно ж, моя найкраща подруга завжди поруч.

Я з Рівного, а живу і тренуюся в Києві. Коли виграла "бронзу" в Казані, подруга мені нічого не написала і не зателефонувала. І ось я виходжу після тренування, бачу знайому машину, а за кермом — її. І вона сказала, що не могла упустити такий шанс, щоб привітати мене особисто. Цей сюрприз теж підняв мені настрій, я вдячна долі за таких людей поруч, які завжди мене підтримують.

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У кожного спортсмена є історія про те, як його спортивні навички допомагали в побуті. Вам доводилося застосовувати бойові мистецтва поза спортивним залом?

— Ні, тому що якщо я енергійно викладаюся на тренуваннях, то вся моя енергія там і залишається. В житті я спокійна людина. Будь-який конфлікт намагаюся вирішити словами. Я не бʼюся ні з ким, поки до такого не доходило.

Кого ви бачите своїм головним конкурентом на Олімпіаді у боротьбі за медалі?

— Мої конкурентки — кожна зі спортсменок, хто є в рейтинговому списку. Когось недооцінювати буде неправильно. Олімпіада — це велика рулетка. Програти може навіть найбільш очевидний фаворит, таке відбувається завжди, і минула Олімпіада — яскраве тому підтвердження. Точно так само може виграти людина, яка показувала не найсерйозніші результати. Шлях до перемоги — це вірити в себе, старанно тренуватися і підійти до змагання у найкращій формі. Виграти може кожен, але боротися завжди потрібно до кінця.

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