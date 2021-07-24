Дзюдоистка Анастасия Турчин: "На Grand Slam в Казани чувствовала себя монстром"

Украинская дзюдоистка Анастасия Турчин представляет Украину на Олимпиаде в Токио. В интервью Фокусу 26-летняя спортсменка рассказала о трех тяжелых травмах, длительной разлуке с родителями и сложной квалификации на ОИ-2020.

Украину на Олимпийских играх в Токио представят семь дзюдоистов. И если звездные Дарья Белодед и Георгий Зантарая периодически мелькают в СМИ, то другие спортсмены до отбора на Олимпиаду оставались неизвестными широкой аудитории.

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Анастасия Турчин едет на Олимпийские игры впервые. Она выступает в весовой категории до 78 килограмм. Отбор на Олимпиаду стал для девушки сущим кошмаром из-за постоянных травм, однако, она сумела поймать за последний шанс и получила лицензию для участия на Играх в Токио.

Фокус поговорил с Анастасией о спортивных достижениях, надеждах на Олимпийские игры, коммуникации с родителями, которые живут в разных странах и военной службе.

"В решающий день на Grand Slam чувствовала себя монстром"

[ + – ] Анастасия Турчин выиграла Олимпийскую лицензию на Grand Slam в Казани Фото: International Judo Federation

Анастасия, вы прошли очень непростой отбор на Олимпиаду, но, несмотря на травмы и реабилитацию, смогли выполнить норматив. Как это происходило?

— Было очень сложно, потому что не все четыре года олимпийского цикла у меня получилось пройти в отличной форме. Сначала я повредила спину, только восстановилась — и сломала ногу. После этого, когда прошла восстановление и от этой травмы, я "порвала" плечо. В общем, большую часть отбора провела в больницах. А когда уже восстановилась окончательно и нужно было догонять всех остальных — было очень тяжело. Я начинала с 500 очками в олимпийском рейтинге, а у девочек было уже по 1500-2000. Мне пришлось выжимать из себя максимум.

Здесь был простой выбор: все или ничего. Надо было грызть соперников до конца. И у меня получилось

Для вас это будет первая Олимпиада в жизни. Какой вы ее себе представляете?

— У меня сейчас такие классные ощущения, будто все в кайф. Я получаю огромное удовольствие даже от той атмосферы, в которой мы живем на базе. Мне очень нравится, что у меня берут интервью, потому что ко мне так много внимания за всю мою карьеру не было. Это очень круто.

В этом году вы выиграли бронзовую медаль на турнире Grand Slam в Казани. Как вам удалось после всех этих травм привести себя в форму и взять медаль?

Важно

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— Этот турнир вообще был очень волнительный. Мы ехали в Российскую Федерацию, и даже с моральной точки зрения это было очень нелегко. Но когда я приехала, чувствовала себя спокойно. У меня было хорошее настроение, ничего не отвлекало. Мы тренировались в обычном темпе. Но в день, когда нужно было выходить на соревнования, я чувствовала себя монстром, который будет выходить и убивать соперника. В Казани был мой последний шанс, чтобы завоевать олимпийскую лицензию. Понятно, что впереди был еще чемпионат мира, но из серии Grand Slam этот турнир был последним. Здесь был простой выбор: все или ничего. Надо было "грызть" соперников до конца. И у меня получилось.

У вас есть воинское звание — старшина. Как так вышло?

— Мы служим в спортивном клубе Национальной гвардии. И наши достижения в армии растут с нашими достижениями в спорте. Здесь не такая модель, как у ребят, которые служат на контракте. Мы служим в спортивном клубе, мы — военные спортсмены.

Кстати, у вас же еще есть должность спортсмен-инструктор. Что это означает? Что входит в ваши обязанности?

— Я могу помогать нашим тренерам, иногда могу заменять их и проводить тренировки. Должность предполагает, что на тренировках у меня есть полномочия помогать кому-то младшему.

"Олимпиада — это большая рулетка"

[ + – ] Анастасия Турчин: "Любой конфликт решаю словами" Фото: International Judo Federation

Это правда, что ваши родители живут в разных местах: отец во Франции, а мама в Испании?

— Немного иначе. Отец живет в Африке, мама живет в Испании. А я – в Украине.

Как часто вы общаетесь с родителями?

Бабушка спрашивает: "Как твои дела?". Я говорю, что все хорошо. А она: "Правильно, не хочешь мне рассказывать о своих травмах!"

— С папой общаюсь только по телефону, мы списываемся часто и созваниваемся. К сожалению, не получается увидеться, нас разделяет очень большое расстояние. А с мамой я стараюсь видеться чаще. Точно так же мы с ней общаемся по видеосвязи и созваниваемся. К слову, недавно, гостила у нее: мы были в Испании на сборе полтора месяца назад. После сбора я полетела к маме, эмоционально перезагрузилась, находясь рядом с родным человеком и с новыми силами вернулась к тренировкам.

Кто вас поддерживал в той серии травм, о которой мы говорили в начале? Насколько большую роль это сыграло в вашем, скажем так, возрождении?

— Близкие люди очень помогают морально, это правда. Может быть, они всего нашего тренировочного процесса и не знают. Может быть, они не особенно понимают суть, зато хорошо чувствуют, когда тебе плохо. Моя лучшая подруга и моя бабушка могли просто прийти и помолчать рядом со мной. Но мне это очень помогает. Конечно же, бабушка всегда старается поддерживать. Однажды спрашивает у меня: "Как твои дела?". Я говорю, что все хорошо. А она: "Правильно, не хочешь мне рассказывать о своих травмах!".

Мама тоже старается поддерживать меня, несмотря на то, что она далеко. Всегда расспрашивает, что и как происходит, всегда находит нужные слова и поддерживает меня. И, конечно же, моя лучшая подруга всегда рядом.

Я из Ровно, а живу и тренируюсь в Киеве. Когда выиграла "бронзу" в Казани, подруга мне ничего не написала и не позвонила. И вот я выхожу после тренировки, вижу знакомую машину, а за рулем — ее. И она сказала, что не могла упустить такой шанс, чтобы поздравить меня лично. Этот сюрприз тоже поднял мне настроение, я благодарна судьбе за таких людей рядом, которые всегда меня поддерживают.

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У каждого спортсмена есть история о том, как его спортивные навыки помогали в быту. Вам приходилось применять боевые искусства вне спортивного зала?

— Нет, потому что если я энергично выкладываюсь на тренировках, то вся моя энергия там и остается. В жизни я спокойный человек. Любой конфликт стараюсь решить словами. Я не дерусь ни с кем, пока до такого не доходило.

Кого вы видите своим главным конкурентом на Олимпиаде в борьбе за медали?

— Мои конкурентки — каждая из спортсменок, кто есть в рейтинговом списке. Кого-то недооценивать будет неправильно. Олимпиада — это большая рулетка. Проиграть может даже самый явный фаворит, такое происходит всегда, и прошлая Олимпиада — яркое тому подтверждение. Точно так же может выиграть человек, который показывал не самые серьезные результаты. Путь к победе — это верить в себя, усердно тренироваться и подойти к соревнованию в наилучшей форме. Выиграть может каждый, но бороться всегда нужно до конца.

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