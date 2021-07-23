Термінова рекламна пауза: російський канал перервав трансляцію відкриття Олімпіади через вихід України

Головний канал Росії не знайшов у собі сил транслювати вихід збірної України на Олімпіаді в Токіо.

Російський "Перший канал" вирішив не показувати вихід збірної України під час трансляції відкриття Олімпійських ігор у Токіо, повідомляє "Чемпіонат".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Канал вирішив терміново піти на рекламу перед перед появою на арені збірної України.

Україна виходила на арену в Токіо між Угандою й Уругваєм. Саме в цей момент "Перший канал" перервав трансляцію рекламою. При цьому в додатку каналу показали вихід українських спортсменів.

Пізніше "Перший канал" пояснив, чому не був показаний вихід українських спортсменів.

"Парад спортсменів триває близько двох годин, для виконання комерційних зобовʼязань його показ переривається рекламою кілька разів", — повідомили РБК в пресслужбі "Першого каналу".

Раніше Фокус показав вихід збірної України на церемонії відкриття Олімпіади в Токіо. Ми розповідали, що українські лучники першими стартували на Олімпіаді в Токіо.

Україна на головному спортивному заході світу останніх чотирьох років представить 158 олімпійців у 25 видах спорту, усього — в 30 дисциплінах.

Україна буде представлена в бадмінтоні, боксі, вільній і греко-римській боротьбі, важкій атлетиці, велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк), академічному веслуванні, веслуванні на байдарках і каное (гребному слаломі), спортивній гімнастиці, художній гімнастиці, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, артистичному плаванні, стрільбі з лука, кульовій стрільбі, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному пʼятиборстві, тенісі, настільному тенісі, тріатлоні і фехтуванні.

Нагадаємо, ігри ХХХІ Олімпіади в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня. Олімпіада повинна була відбутися влітку 2020 року, але була перенесена на рік через пандемію коронавірусу.

Олімпійські надії України. У кого є шанси на медалі в Токіо