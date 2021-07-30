Велика угода в Англії: "Манчестер Сіті" запропонував 100 мільйонів фунтів за молоду зірку

Клуб Олександра Зінченка готовий дуже потужно посилитися перед початком нового сезону.

"Манчестер Сіті" готовий викласти кругленьку суму за надію збірної Англії Джека Гріліша, повідомляє The Telegraph.

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"Містяни" зробили щедру пропозицію в 100 мільйонів фунтів за півзахисника "Астон Вілли". Гріліш є однією з головних цілей менеджера "Манчестер Сіті" Пепа Гвардіоли на літнє трансферне вікно.

Очікується, що сторони укладуть угоду вже найближчим часом. "Манчестер Сіті" вирішив перейти на кандидатуру Гріліша після того, як їм не вдалося придбати ключового форварда "Тоттенгема" Гаррі Кейна.

Нинішній клуб Гріліша запропонував футболістові новий контракт зі значно кращими умовами, але футболіст охочіше готовий схвалити пропозицію від топклубу.

У минулому сезоні англієць провів 26 матчів в АПЛ, забив 6 голів і зробив 10 результативних передач.

Раніше Фокус повідомляв, що легендарний ексгравець "Шахтаря" Фернандінью продовжив контракт з англійським грандом.

Як повідомляє офіційний сайт англійського гранда, контракт із бразильцем продовжений до літа 2022 року. Попередня угода закінчувалася завтра, 30 червня.

За вісім років перебування у складі донецького "Шахтаря" Фернандінью виграв масу трофеїв: шість разів ставав чемпіоном України, чотири рази — володарем Кубка, а в 2009 році завоював із донеччанами Кубок УЄФА. У 2011 році футболіст дебютував у національній збірній Бразилії.

За аналогічний період у "Манчестер Сіті" Фернандінью чотири рази вигравав чемпіона Англії, один раз Кубок Англії, шість разів — Кубок Ліги, двічі — Суперкубок Англії та один раз зіграв у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА, де "Манчестер Сіті" програв лондонському "Челсі".

Раніше повідомлялося, що ще одна колишня зірка "Шахтаря" може повернутися в "Челсі". Вілліан перейшов в "Арсенал" із "Челсі" минулого літа на правах вільного агента. За лондонців 32-річний гравець виступав із 2013 року, а до цього захищав кольори "Анжи", "Шахтаря" і "Корінтіанса".