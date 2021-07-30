Большая сделка в Англии: "Манчестер Сити" предложил 100 миллионов фунтов за молодую звезду

Клуб Александра Зинченко готов очень мощно усилиться перед началом нового сезона.

"Манчестер Сити" готов выложить кругленькую сумму за надежду сборной Англии Джека Грилиша, сообщает The Telegraph.

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"Горожане" сделали щедрое предложение в 100 миллионов фунтов за полузащитика "Астон Виллы". Грилиш является одной из главных целей менеджера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы на летнее трансферное окно.

Ожидается, что стороны заключат сделку уже в ближайшее время. "Манчестер Сити" решил переключиться на кандидатуру Грилиша после того, как им не удалось приобрести ключевого форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Нынешний клуб Грилиша предложил футболисту новый контракт со значительно лучшими условиями, но сам футболист охотнее готов принять предложение от топ-клуба.

В прошлом сезоне англичанин провел 26 матчей в АПЛ, забил 6 голов и сделал 10 результативных передач.

Ранее Фокус сообщал, что легендарный экс-игрок "Шахтера" Фернандиньо продлил контракт с английским грандом.

Как сообщает официальный сайт английского гранда, контракт с бразильцем продлен до лета 2022 года. Предыдущее соглашение истекало завтра, 30 июня.

За восемь лет пребывания в составе донецкого "Шахтера" Фернандиньо выиграл массу трофеев: шесть раз становился чемпионом Украины, четырежды — обладателем Кубка, а в 2009 году завоевал с дончанами Кубка УЕФА. В 2011 году футболист дебютировал в национальной сборной Бразилии.

За аналогичный период в "Манчестер Сити" Фернандиньо четыре раза выигрывал чемпиона Англии, один раз Кубок Англии, шесть раз — Кубок Лиги, дважды — Суперкубок Англии и один раз сыграл в финале Лиги чемпионов УЕФА, где "Манчестер Сити" проиграл лондонскому "Челси".

Ранее сообщалось, что еще одна бывшая звезда "Шахтера" может вернуться в "Челси". Виллиан перешел в "Арсенал" из "Челси" прошлым летом на правах свободного агента. За лондонцев 32-летний игрок выступал с 2013 года, а до этого защищал цвета "Анжи", "Шахтера" и "Коринтианса".