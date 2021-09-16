Магучіх підтвердила, що для спортсменів розробили інструкції після скандалу з Ласіцкене

Спортсменка важко переживала критику через фотографії з капітаном ЗС РФ, а тренерка налаштовувала легкоатлетку абстрагуватися від реакції соцмереж.

Легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх, розповіла про інструкції для українських спортсменів, які з'явилися після скандалу в Токіо. Про це спортсменка заявила в інтерв'ю Інформатору.

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Співрозмовник нагадав, що українські ЗМІ пильно стежать за Ярославою Магучіх, з ким саме вона фотографується після змагань, згадуючи інцидент із Марією Ласіцкене в Токіо.

"Здається, це таке нівелювання тріумфу наших спортсменів, які рідко зараз завойовують якісь нагороди. Більш уважно ЗМІ дивляться не на те, вперше українська спортсменка вийшла і завоювала нагороду. А з ким же вона там встала, сіла і з'їла бутерброд. Важко це?" — запитала ведуча ефіру.

За словами Ярослави Магучіх, їй було емоційно важко через увагу ЗМІ та реакції на скандал із російською легкоатлеткою Марією Ласіцкене. Спортсменка зізналася, що тренерка налаштовувала її, щоб вона абстрагувалася від критики і спокійніше на неї реагувала.

"Звичайно, трохи емоційно важко. Це було важко, коли ми були на Олімпіаді, коли все сталося. Але потім мене моя тренерка налаштовувала, що треба абстрагуватися, робити свою справу і спокійніше реагувати на це. Дякую їй і моїм батькам, які мене підтримували, і ще багатьом людям, які надавали підтримку. Це допомагало не опускати руки", — заявила Ярослава Магучіх в ефірі.

Співрозмовниця зазначила, що спорт — велика політика кожної держави, і поцікавилася, чи з'явилися у спортсменів якісь інструкції як поводитися на змаганнях після скандалу з росіянкою Марією Ласіцкене, яка є чинним капітаном Збройних сил РФ.

"Є таке, звичайно, з'явилися (інструкції — ред.), але рухаємося далі та подивимося, як це буде в майбутньому", — підсумувала Магучіх в інтерв'ю.

[ + – ] Ярослава Магучіх про скандал із Марією Ласіцкене в Токіо

Раніше Фокус розповідав про гучний скандал на Олімпіаді-2020. Українка Ярослава Магучіх привітала з перемогою свою суперницю, російську стрибунку у висоту Марію Ласіцкене, обійнявши її перед камерами й обернувши в український прапор. Соцмережі розкритикували Магучіх, яка є сержанткою ЗСУ, оскільки росіянка Марія Ласіцкене виступала довіреною особою Володимира Путіна і служить в лавах Збройних сил РФ.

Пізніше Фокус повідомляв про ще один скандал з Ярославою Магучіх. Українська спортсменка на етапі "Діамантової ліги" знову сфотографувалася разом із Марією Ласіцкене. Варто зазначити, що ні Ярослава Магучіх, ні Марія Ласіцкене не публікували у своїх соціальних мережах цю фотографію.

Через час Ярослава Магучіх відреагувала на скандал довколо нової фотографії з Марією Ласіцкене і порадила хейтерам "зайнятися собою".