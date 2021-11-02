Президенти "Динамо" та "Барселони" провели ділову зустріч перед матчем Ліги Чемпіонів

Як правило, на ділових вечерях із представниками інших команд "Динамо" представляє спортдир Резо Чохонелідзе, але цього разу зустріч проходила за участю президентів.

Напередодні ввечері за день до київського матчу Ліги Чемпіонів між "Динамо" та "Барселоною" в одному з ресторанів Києва бачили Жоана Лапорту й Ігоря Суркіса під час ділової зустрічі за вечерею. Про це повідомляє Meta-Ratings.

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Зазвичай на подібних заходах є динамівський спортдир Резо Чохонелідзе, але цього разу зустріч проходила за участю президентів клубів.

Київський матч викликав значний інтерес із боку іспанської преси: акредитовано 40 журналістів з Іспанії та ще 10 представників преси з інших країн.

Матч четвертого туру групового етапу ЛЧ на "Олімпійському" розпочнеться о 22:00 та пройде з карантинними обмеженнями. У минулому турі "блауграна" здобули мінімальну перемогу над "Динамо", матч проходив у столиці Каталонії.

Раніше Фокус повідомляв, що матч "Динамо" — "Барселона" пройде з глядачами, хоча у столичному регіоні оголошено "червону зону". Щоб пройти на стадіон, знадобиться пред'явити негативний результат ПЛР-тесту на коронавірусну інфекцію або сертифікат про вакцинацію.