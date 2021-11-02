Президенты "Динамо" и "Барселоны" провели деловую встречу перед матчем Лиги Чемпионов

Как правило, на деловых ужинах с представителями других команд "Динамо" представляет спортдир Резо Чохонелидзе, но на сей раз встреча проходила с участием президентов.

Накануне вечером, за день до киевского матча Лиги Чемпионов между "Динамо" и "Барселоной" в одном из ресторанов Киева видели Жоана Лапорту и Игоря Суркиса во время деловой встречи за ужином. Об этом сообщает Meta-ratings.

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Обычно на подобных мероприятиях присутствует динамовский спортдир Резо Чохонелидзе, но на сей раз встреча проходила с участием президентов клубов.

Киевский матч вызвал существенный интерес со стороны испанской прессы: аккредитованы 40 журналистов из Испании и еще 10 представителей прессы из других стран.

Матч четвертого тура группового этапа ЛЧ на "Олимпийском" начнется в 22.00 и пройдет с карантинными ограничениями. В прошлом туре "блауграна" добились минимальной победы над "Динамо", матч проходил в столице Каталонии.

Ранее Фокус сообщал, что матч "Динамо" — "Барселона" пройдет со зрителями, хотя в столичном регионе объявлена "красная зона". Чтобы пройти на стадион, понадобится предъявить негативный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию или же сертификат о вакцинации.