Слідом за легендою: помер брат Дієго Марадони

Уго Марадона пережив свого легендарного брата лише рік і місяць. Як і Дієго, Уго пішов із життя через проблеми із серцем.

Слідом за ексфутболістом і тренером збірної Аргентини Дієго Армандою Марадоною, який пішов із життя минулого року, помер і його брат Уго Марадона.

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Про це стало відомо з допису, опублікованого на офіційній сторінці футбольного клубу "Наполі" в Twitter.

Зазначається, що молодший брат Дієго, який також був футболістом і встиг пограти в Японії та Італії, помер на 52-му році життя через серцевий напад у Неаполі.

Свою футбольну кар'єру Уго Марадона провів не так яскраво, як його старший брат, але ім'я історії футболу він однозначно вписав самостійно.

На клубному рівні він встиг пограти за низку європейських та азіатських клубів. З найвідоміших можна виділити іспанський "Райо Вальєкано" й італійський "Асколі".

З 1992 по 1998 Уго Марадона грав у Японії, де захищав кольори таких клубів як Тосу Ф'ючерс, Авіспа Фукуока, Консадоле Саппоро.

Щодо збірної Аргентини, то гравець встиг пограти лише на молодіжному рівні у збірній U-17, де й відзначився двома голами.

[ + – ] Уго та Дієго Марадона

Нагадаємо, що старший брат Уго Марадони Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року від зупинки серця.

Раніше Фокус повідомляв, що на елітну нерухомість та авто Дієго Марадони немає покупців, а аукціон фактично провалився.

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