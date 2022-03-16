"Лаціо" підтримав Україну. Футболісти клубу вийшли на матч у спеціальних футболках (фото)

Футболки продаватимуться на стадіоні та в офіційних клубних магазинах. Вилучені кошти підуть на конкретні ініціативи на підтримку українців.

Футболісти римського "Лаціо" підтримали Україну у війні з РФ. На розминку перед черговим матчем Серії А гравці вийшли у футболках із написом "Ні війні в Україні", українським прапором та гербом. Про це повідомляє Українська асоціація футболу в Instagram.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

У свою чергу представники римського клубу повідомили, що ці футболки продаватимуться на стадіоні та в офіційних клубних магазинах, вилучені кошти підуть на конкретні ініціативи на підтримку жителів України.

Нагадаємо, що нападник "Дніпра" Артем Довбик за тис. доларів продав футболку, у якій вивів збірну України до чвертьфіналу Євро-2020. Цей гол став для футболіста, мабуть, найважливішим у спортивній кар'єрі.

Раніше Фокус повідомляв, що Ігор Суркіс назвав вторгнення Росії жорстокою військовою агресією проти України". Варто зазначити, що президент ФК "Динамо" Київ виступив із заявою лише на 20-й день війни. Керівник клубу заявив, що з перших днів війни клуб розпочав роботу в соціальному напрямку: проводить евакуацію дітей та жінок, підтримує лікарні та дитячі будинки, а також вивіз футболістів динамівської академії до Польщі.

У свою чергу головний тренер клубу Мірча Луческу назвав те, що відбувається в Україні, криміналом. 76-річний фахівець переконаний, що президент РФ Путін є злочинцем. Гинуть діти та жінки, лікарні та житлові будинки зазнають бомбардувань. За словами Луческу, весь світ має підтримати Україну зараз.