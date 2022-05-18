Жозе Моурінью зацікавлений у футболісті "Шахтаря", — ЗМІ

Український півзахисник хотів би продовжити кар'єру в Німеччині, але римський клуб з іменитим португальським тренером може проявити наполегливість.

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Півзахисник ФК "Шахтар" Донецьк Михайло Мудрик може продовжити кар'єру в римському футбольному клубі "Рома", повідомляє італійське видання Calciomercato.

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Римський клуб відновив спостереження за 21-річним півзахисником на тлі чуток про його перехід у "Баєр". При цьому сам футболіст хотів би продовжити кар'єру в Німеччині. Про деталі переговорного процесу між італійським клубом та українським футболістом наразі невідомо.

Михайло Мудрик у поточному році дебютував за національну збірну України, а в складі "Шахтаря" провів 19 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав 9 результативних передач.

Зазначимо, що Михайло Мудрик народився у місті Красноград Харківської області. У систему донецького "Шахтаря" він потрапив у 2016 році, а за два роки дебютував у складі першої команди "гірників". Стабільне місце в основному складі українець почав отримувати з приходом у донецький клуб Роберто Де Дзербі у сезоні 2021/2022.

У квітні Фокус розповідав, що інтерес до Михайла Мудрика проявляв англійський клуб "Брентфорд". Наголошувалося, що клуб готовий заплатити за 21-річного футболіста велику компенсацію, але грати у новій команді футболіст не зможе до літа.

Також ми повідомляли, що український півзахисник Андрій Ярмоленко залишить лондонський "Вест Гем" після закінчення сезону. 32-річний футболіст не продовжуватиме контракт із лондонським клубом, володіючи найвищою заробітною платою у складі. У поточному сезоні він провів 30 матчів за "Вест Гем", забивши три м'ячі. Два з них Ярмоленко забив у ворота "Астон Вілли" та "Севільї" вже після російського військового вторгнення в Україну.