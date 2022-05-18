Жозе Моуриньо заинтересован в футболисте "Шахтера", — СМИ

Украинский полузащитник хотел бы продолжить карьеру в Германии, но римский клуб с именитым португальским тренером может проявить настойчивость.

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Полузащитник ФК "Шахтер" Донецк Михаил Мудрик может продолжить карьеру в римском футбольном клубе "Рома", сообщает итальянское издание Calciomercato.

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Римский клуб возобновил наблюдение за 21-летним полузащитником на фоне слухов о его переходе в "Байер". При этом, сам футболист хотел бы продолжить карьеру в Германии. О деталях переговорного процесса между итальянским клубом и украинским футболистом пока неизвестно.

Михаил Мудрик в текущем году дебютировал за национальную сборную Украины, а в составе "Шахтера" провел 19 матчей, в которых забил два мяча и отдал 9 результативных передач.

Отметим, что Михаил Мудрик родился в городе Красноград Харьковской области. В систему донецкого "Шахтера" он попал в 2016 году, а спустя два года дебютировал в составе первой команды "горняков". Стабильное место в основном составе украинец начал получать с приходом в донецкий клуб Роберто Де Дзерби, в сезоне 2021/2022.

В апреле Фокус рассказывал, что интерес к Михаилу Мудрику проявлял английский клуб "Брентфорд". Отмечалось, что клуб готов заплатить за 21-летнего футболиста крупную компенсацию, но играть в новой команде футболист не сможет до лета.

Также мы сообщали, что украинский полузащитник Андрей Ярмоленко покинет лондонский "Вест Хэм" по окончании сезона. 32-летний футболист не будет продлевать контракт с лондонским клубом, обладая самой высокой заработной платой в составе. В текущем сезоне он провел 30 матчей за "Вест Хэм", забив три мяча. Два из них Ярмоленко забил в ворота "Астон Виллы" и "Севильи" уже после российского военного вторжения в Украину.