Василь Ломаченко виграв поєдинок проти непереможного Джемейна Ортіса (відео)

Спортсмен із США до зустрічі з українцем жодного разу не програвав у професійній кар'єрі.

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34-річний український боксер Василь Ломаченко після повернення на ринг переміг американського спортсмена Джемейна Ортіса. Підсумки боксерського поєдинку оприлюднило тематичне видання Boxing247.

Так, Василь Ломаченко здобув першу перемогу після майже 11-місячної перерви. Для Джемейна Ортіса, котрий до зустрічі з українцем жодного разу не програвав у професійній кар'єрі, це був уже третій поєдинок у 2022 році.

На початку бою американський боксер перехопив ініціативу, був активніший і працював джебом. Після першого раунду у Василя Ломаченка набрякло праве око. Український боксер у відповідь на активність Джемейна Ортіса здійснював контратаки та наносив комбінаційні серії ударів.

Найбільша перевага американського спортсмена була зафіксована у 4 раунді — боксер зміг завдати Василю 17 точних ударів. Протягом наступної 3-хвилинки Ломаченко спробував перехопити ініціативу. Раунди 6-8 пройшли під повною ініціативою українського боксера, хоча Джемейн Ортіс активно вступав у роботу, намагаючись забрати важливі очки для підсумкового результату.

В останніх 3-хвилинках Василь Ломаченко проводив серійні атаки та намагався уникати ударів від свого опонента, проте великих переваг у Василя не було. Бій тривав усі раунди, а рішення про переможця ухвалювала суддівська бригада.

Згідно з суддівськими записками, перемогу в поєдинку здобув український спортсмен Василь Ломаченко: 115:113, 116:112 та 117:111.

[ + – ] Василь Ломаченко здобув перемогу у поєдинку проти Джемейна Ортіса

Варто нагадати, що після повномасштабного вторгнення Василь Ломаченко став добровольцем та записався до лав територіальної оборони для захисту рідного міста Білгород-Дністровський.

Також повідомлялося, що Василь Ломаченко відмовився від чемпіонського поєдинку з австралійським боксером Джорджем Камбососом і вирішив залишитись в Україні через повномасштабне вторгнення російських військ.