"Не розумію, чого це так резонувало": працівник "Кривбасу" пояснив, як виїхав із України

Роман Лопатін працював СММником клубу, а в Німеччині підписав контракт, як футболіст. Разом з ним за кордоном залишився і фотограф клубу.

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Після втечі до Росії гравця ФК "Шахтар" Олександра Роспутька, сплила інша історія, яка трапилася зі співробітниками ФК "Кривбас". СММник команди і фотограф виїхали за кордон із жіночою командою криворізького клубу на матч Ліги чемпіонів і не повернулися в Україну. Йдеться про Романа Лопатіна SMM-фахівця, експресаташе донецького "Олімпка" і Романа Медведєва — фотографа команди. Роман Лопатін прокоментував свою втечу за кордон виданню sport-express.ua.

"Не розумію, чому це так резонувало. Офіційно я ніякого закону не порушував, у Конституції України немає ніякої заборони ні на виїзд, ні на в’їзд. Я виїхав офіційно, не перетинав кордон якось нелегально", — говорить Лопатін.

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Він додав, що за кордоном в нього виникли певні сімейні обставини і він вирішив не повертатися в Україну і заздалегідь звільнився з "Кривбасу".

"У нас під час війни поїхали Довбик, Трубін, Мудрик, Гармаш. Чому всі мовчать щодо них? І це я назвав тільки найвідоміших футболістів. У нас якісь подвійні стандарти. Я не рвав стосунків з Україною, підтримував, підтримую і буду підтримувати свою країну та продовжую донатити. Що саме мені інкримінують?", — говорить Лопатін.

Він додав, що перед виїздом за кордон не підписував жодних паперів, в яких було зазначено, що він мав повернутися в Україну. Також він додав, що був у складі спортивної делегації, бо нібито пообіцяв керівництву допрацювати збори і "не хотів підводити клуб".

"Мій відхід стався ще в середині літа, три місяці тому, коли жіноча команда Кривбасу їздила на контрольні матчі в Польщу. Туди приїхали мої родичі і забрали мене. Ось і все. В моєму житті склалися певні обставини і з моральної точки зору я повинен бути зараз зі своєю сім’єю. Думаю, так би вчинив будь-хто у моїй ситуації, адже родина на першому місці, а потім ідуть всі інші питання", — каже Лопатін.

Він зазначив, що зараз перебуває у Німеччині і, як футболіст, підписав контракт з клубом п’ятої ліги – "Цеденік". Поки до України він повертатися не планує.

"Зараз у мене ще більше можливостей підтримувати країну і робити щось корисне", — каже він.

Щодо колеги — фотографа-втікача Романа Медведєва він сказав: "У нього своя історія. За іншу людину я не буду говорити".

Нагадаємо що український футболіст Олександр Роспутько кілька місяців готував втечу в Росію. за словами його батька, тепер його син відпочиває та готується добровільно отримати громадянство РФ.

Раніше повідомлялося, що півзахисник "Шахтаря" U-19 Олександр Роспутько не повернувся до України після гри проти "Антверпену" 4 жовтня у Юнацькій лізі УЄФА.