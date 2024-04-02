РФ зажадала від МОК перенести Олімпіаду–2024 з Парижа через заяви мера столиці Франції

В Олімпійському комітеті РФ звинуватили Париж у нібито неправильному ставленні до російських спортсменів.

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Міжнародний Олімпійський комітет (МОК) нібито має прийняти рішення щодо перенесення Ігор у 2024 році з Франції до іншої країни через заяву міської голови Парижа Анни Ідальго про те, що у місті не хочуть бачити російських і білоруських спортсменів. Про це президент Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслав Поздняков написав у своєму Telegram-каналі.

Зокрема Росію обурила відсутність реакції з боку МОК на заяву градоначальниці. Водночас прихильник Кремля підкреслив, що Москва не розуміє, чому до РФ таке ставлення та звинуватив владу Парижа у неналежній підготовці до Олімпіади.

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"В цілому, якщо місто-організатор не готове до прийому у себе спортсменів, які мають ліцензію на участь у змаганнях, Міжнародний олімпійський комітет повинен щонайменше прийняти рішення про перенесення Ігор в інше місце. Проте з боку керівництва МОК немає взагалі жодних коментарів індивідуального політичного демаршу пані Ідальго. Мовчання слід розцінювати як передачу повноважень щодо проведення Ігор владі Парижа, яка має право визначати, кому вони раді, а кому ні?" – заявив Поздняков.

Свого часу колишній володар титулу чемпіона світу в суперважкій вазі Микола Валуєв жорстко розкритикував французів через слова Анн Ідальго. До того ж представник МЗС Росії Марія Захарова зі словами "ще одна така заява…" розкритикувала мера Парижа.

Нагадаємо, що 14 серпня 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив сподівання, що російських і білоруських спортсменів не допустять до участі в Олімпіаді–2024 в Парижі.

Також 15 серпня минулого року радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому спортсменам з Росії і Білорусі не місце на Олімпійських іграх, які у 2024 році відбудуться у французькій столиці.