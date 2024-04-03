У Польщі фанати команди-"лузера" побили Хацкевича: що відповів екстренер київського "Динамо"

Футбольний клуб, який тренує Олександр Хацкевич, займає останнє 18 місце турнірної таблиці. Прихильники клубу звинувачують тренера у систематичних програшах команди.

Related video

Українсько-білоруського футбольного тренера Олександра Хацкевича побили під час тренування польської команди "Заглембє" Сосновець, яка напередодні пограла черговий матч. Хацкевич пояснив, що причина інциденту — погана система безпеки клубу, у якому він зараз працює. Про деталі бійки розповіли на порталі Meczyki.pl.

Журналісти порталу отримали інформацію про бійку від власних джерел серед футболістів. Джерела запевняють, що 3 квітня сталась сутичка між прихильниками ФК "Заглембє" Сосновець та Хацкевичем.

Важливо

Євро-2024: відбулося жеребкування фінальної частини чемпіонату з футболу (таблиця)

Прихильники увірвались на територію, де відбувались тренування футбольної команди. Відбулася не просто розмова "на підвищених тонах", а бійка. Зокрема, Хацкевича вдарили в обличчя, також йому дісталось кілька ударів ногами.

У статті вказується, що побиття підтвердили в клубі. Які наслідки були у постраждалого тренера не повідомляється. Однак зауважують, що "Заглембє" Сосновець посідає останній рядок турнірної таблиці у лізі. Крім того, згідно з даними журналістів, тренера планують дійсно замінити.

Скандал у спорті - результати "Заглембє" Сосновець Фото: meczyki.pl

Скандал у спорті — деталі побиття Хацкевича

Зазначимо, на сторінці Facebook футбольної команди Zagłębie Sosnowiec немає інформації про побиття тренера. Натомість там пишуть про останню гру, яка відбулась 2 квітня і стала черговою невдачею для футболістів. Вони подякували прихильникам, яких зібралось багато на стадіоні, і вибачились за провал.

Скандал у спорті - фото зі стадіону, на якому програла команда "Заглембє" Сосновець Фото: Facebook

"Однак важко передати словами гіркоту і сором після зустрічі з ArcelorMittal Park, тому залишилось лише дві речі: дякуємо за присутність і вибачаємось за такий несприятливий результат!", — ідеться у останньому дописі. У коментарях до допису прихильники звинувачують у провалі тренера Хацкевича, а також керівництво клубу, яке його найняло на роботу.

Скандал у спорті - коментар щодо гри "Заглембє" Сосновець Фото: Скриншот

У мережі відшукався коментар Хацкевича щодо інциденту, — про нього написали на порталі dynamo.kiev.ua. Тренер у розмові зі спортивним журналістом Петром Шльонкою заявив, що посеред тренування на території з'явились люди, які почали нападати на нього та на футболістів. З його слів, він знає, як діяти у таких випадках, бо "виріс на вулиці".

"Я сам виріс на вулиці і знаю, як поводитися в таких ситуаціях, вмію ухилятися, вмію давати відсіч", — запевнив Хацкевич.

Також тренер пояснив, що футбольний клуб не зміг створити безпечні умови тренувань, і такого бути не повинно.

Олександр Хацкевич — 50-річний футбольний тренер, у минулому — гравець білоруського футбольного клубу "Динамо" (Мінськ) та українського ФК "Динамо" (Київ). Після завершення кар'єри гравця став готувати футболістів: тренував "Динамо" Київ, а також білоруські та російські команди. Після вторгнення РФ Хацкевич виступив на боці України і критикував позицію Білорусі: заявив, що білоруським солдатам потрібно брати з собою "чорні мішки".

Нагадуємо, у березні ЗМІ розповіли про елітну ложу, у якій деякі британські прихильники футболу зможуть спостерігати за грою. Тим часом для футболістів Ліверпуля готують програму ведення гри, над якою працюватиме штучний інтелект.