Україна — Ірак: дебютний матч "синьо-жовтих" на Олімпіаді завершився поразкою — 1:2

Шлях української молодіжної збірної на Олімпійські ігри у Франції зайняв практично 3 роки. Під час свого першого в історії матчу в межах змагань команді з України не вдалося обіграти східних суперників.

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24 липня відбувся дебютний матч України на Олімпіаді і суперником збірної була команда з Іраку. У результаті "синьо-жовті" не зуміли принести першу у своїй історії перемогу. Фокус зібрав головні події гри.

Пройшла гра у французькому Ліоні на стадіоні "Парк Олімпік Ліонне". Примітно, що це вперше в історії Україна представлена на футбольному турнірі Олімпійських ігор, і свою "путівку" на змагання "синьо-жовті" здобули завдяки виходу збірної до півфіналу на Чемпіонаті Європи з футболу серед молодіжних команд 2023 року.

На сторінці Української асоціації футболу в соціальній мережі Facebook також згадали шлях збірної на Олімпіаду, який тривав 3 роки. Перший крок команда Руслана Ротаня зробила ще у вересні 2021 року, коли й розпочалася кваліфікація Євро-2023 (U-21).

"Відтоді синьо-жовті провели 17 зустрічей, щоб здобути таку бажану путівку на Олімпіаду! 10 зустрічей групового етапу відбору на Євро, два стикових матчі, а також п'ять поєдинків на Євро-2023, де українці дійшли до 1/2 фіналу", — ідеться в повідомленні.

Україна — Ірак: результати матчу

На 2-й хвилині гравець української збірної Хлань заробив штрафний, адже отримав по ногах від суперника. Навіс зі штрафного в підсумку виконав Криськів, однак суперникам вдалося вибити м'яч.

На 6-й хвилині Мартинюк пробив повз ворота з-за меж штрафного, а на 8-й хвилині через те, що Рубчинський зіграв рукою, штрафний удар заробив Ірак.

На 13-й хвилині зафіксовано небезпечний момент і Михайленко з кута штрафного намагався закрутити м'яч у дальню дев'ятку воріт, однак не зміг перехитрити воротаря.

Ще через деякий час, на 26-й хвилині Криськів отримав жовту картку за фол перед чужим штрафним майданчиком. Також м'яч влучив у руку захиснику Іраку, проте згідно з чинними правилами, пенальті призначено не було.

Під час 35-ї хвилини Ірак виконував подачу з правого флангу, але Крупському вдалося нейтралізувати загрозу і м'яч опинився в Брагару. Той віддав його в центр, однак Хлань не зміг влучити у порожні ворота.

На 40-й хвилині стався черговий небезпечний момент для України. Крупський у вирішальний момент не передав м'яч на партнера та вирішив самостійно пробити з невигідної позиції. У результаті воротар відбив. Перший тайм закінчився з рахунком 0:0.

Після початку другого тайму Хлань знову спробував прострілити з правого флангу штрафного майданчика на ближню, проте гравець суперників Сікан не зміг замкнути. Сталося це на 48-й хвилині. Ще через 3 хвилини після штрафного удару Криськіва з правого флангу Сікан пробив вище воріт.

54-та хвилина стала для України знаменною і вивела її вперед, адже було забито перший гол. Батагов пробив головою після подачі Криськіва зі штрафного, а далі Рубчинський добив м'яч просто у ворота. У такий спосіб він забив перший в історії гол для України в межах змагання.

На 56-й хвилині ситуація змінилася — арбітр призначив пенальті у ворота "синьо-жовтих" і Хуссейн зміг його реалізувати. У підсумку рахунок зрівнявся — 1:1.

На 61-й хвилині траплялася подвійна заміна у суперників — замість М. Мохаммеда та Алі на поле вийшли Н. Мохаммед і Джасім.

На 73-й хвилині заміна трапилася вже в українців — Салюк, Федір і Сич замінили Таловерова, Михайленка і Брагару.

76-та хвилина гри знову все змінила, але не на користь "синьо-жовтих" — Ірак вийшов уперед завдяки голу Джасіма в лівий кут. Рахунок склав 2:1.

І знову заміна одразу в обох команд. Саад вийшов замість Аміна в іракській збірній, а також Очеретько і Краснопір замінили Криськіва і Сікана в українській.

Під кінець матчу Україна намагалася атакувати, щоб зрівняти рахунок. На 85-й хвилині Краснопір протягнув м'яч ближче до воріт і завдав удару, але воротар Іраку зловив його руками. До другого тайму додатково компенсували 12 хвилин, але вони не допомогли змінити ситуацію.

У результаті матч закінчився з рахунком 1:2 на користь Іраку.

Другий матч для підопічних Ротаня відбудеться вже в суботу, 27 липня. У Сент-Етьєні зіграють із командою Марокко. Завершення групового раунду очікується 30 липня знову в Ліоні і суперниками стануть аргентинці.

Нагадаємо, 23 липня повідомлялося, що "Динамо" розгромило "Партизан" у кваліфай-раунді з рахунком 6:2. Кияни здобули вольову перемогу у кваліфікації Ліги чемпіонів. Причому авторами шести динамівських голів стали різні футболісти, а в складі белградців дубль зробив бразилець Матеус Салданья. На переможця україно-сербського протистояння в третьому кваліфікаційному раунді вже чекає шотландський "Рейнджерс".