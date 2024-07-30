Україна — Аргентина: матч "синьо-жовтих" на Олімпіаді завершився програшем — 0:2

Україна програла і вилетіла, поступившись Іраку та Аргентині і вигравши тільки у Марокко.

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30 липня відбувся матч між Аргентиною та Україною в рамках Олімпійських ігор 2024. Він пройшов на стадіоні "Парк Олімпік" у Ліоні. Фокус зібрав головні події.

Українці билися в битві за плей-оф з одним із головних фаворитів змагань — командою Аргентини.

Перший тайм

Початок видався спокійним. Матч розпочався з того, що Фесюн забрав закидання на Альвареса. Перші 6 хвилин українська команда залишалася без м'яча. Потім Джуліано Сімеоне увірвався в український штрафний майданчик із правого флангу, однак "прострілив жахливо". Потім Батагов виніс м'яч на кутовий після рикошету від форварда суперника.

Потім Форвард Ман Сіті отримав м'яч від Сімеоне і з 19 метрів пробив вище воріт. Після того, як українці опинилися на чужій половині поля, у Мартинюка вибили м'яч. Потім українській команді призначили штрафний. У результаті Батагов влучив у когось із захисників і заробив лише кутовий.

Наприкінці першого тайму українці зробили кутовий і досить небезпечно його розіграли, але після скидки головою саме аргентинці були першими на м'ячі. До тайму додали п'ять хвилин. Аргентинець майже одразу відібрав м'яч у Хланя. Тайм закінчився на ударі Рубчинського. Щоправда, Рульї у стрибку потягнув м'яч.

Другий тайм

Другий тайм розпочався з того, що Тіаго Альмада протягнув м'яч і з-за меж штрафного майданчика невідпорно пробив у кут воріт Фесюна так, що Кирило просто не мав шансів дотягнутися до нього. Після кількох порушень правил проти українських гравців, в Аргентини відбулася заміна. Так, Сантьяго Ессе змінив форварда Гонду.

Потім заміна відбулася в українців. Очеретько, Федір і Краснопір вийшли замість Сікана, Брагара та Михайленка. Під час тайму Хлань хотів на швидкості обійти опонента, але прокинув м'яч за межі поля. Також Криськів знову пробивав. Рульє довелося стрибнути, щоб парирувати цей удар

Олег Федір віддав чудову передачу на Дмитра Криськіва, але півзахисник не зумів обробити м'яч, неподалік був Ігор Краснопір, проте удар форварда заблокували.

Після перерви на водопій відбулося кілька замін у складі обох команд. В українців з'явився В'ячеслав Велетень замість Максима Хланя. В "альбіселесте" Лукас Бельтран і Клаудіо Ечеверрі вийшли замість Хуліана Альвареса і Тьяго Альмади. Щоправда, майже одразу Велетень отримав жовту за фол на одному з гравців суперника. На це йому знадобилося всього 3 хвилини.

Клаудіо Ечеверрі скористався проблемами в оборонних лавах українців і тим, що Кирило Фесюн відбив м'яч перед собою після дальнього удару та подвоїв перевагу аргентинців.

Україна програла і вилетіла, поступившись Іраку та Аргентині і вигравши тільки у Марокко.

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