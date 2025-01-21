Володимир Кличко може повернутися на ринг: промоутер боксера повідомив єдину умову

Агент спортсмена Том Леффлер розповів, що українець може стати найстарішим чемпіоном світу у важкій вазі.

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Володимир Кличко, який пішов зі спорту після поразки нокаутом від Ентоні Джошуа у 2017 році, може знову вийти на ринг. Про це ESNEWS розповів промоутер легенди світового боксу Том Леффлер.

Кличко, відомий як "Доктор Сталевий Молот", домінував у важкій вазі протягом багатьох років, ставши володарем безлічі світових титулів і здобувши вражаючу серію з 25 перемог. Однак "чорна смуга" настала для спортсмена у 2015 році, коли британець Тайсон Ф'юрі переміг його за очками.

Промоутер зазначив, що потенційно Володимир Кличко, якому в березні виповнитися 49 років, може повернутися на ринг, щоб побити рекорд Джорджа Формана і стати найстарішим чемпіоном світу у важкій вазі. У 1994 році американець у віці 45 років завоював титули чемпіона світу за версіями WBA та IBF, ставши таким чином найстарішим чемпіоном-важковаговиком в історії боксу.

"Володимир сказав, що битиметься за титул і поб'є рекорд Джорджа Формана, тож подивимося", — розповів Том Леффлер, додавши, що, природно, Кличко не виходитиме проти Олександра Усика.

Водночас в українця залишився відкритий чек із Ф'юрі, наголосив промоутер, зауваживши, що хотів би знову побачити Володимира на рингу.

Зауважимо, що 22 лютого в Саудівській Аравії за титул чемпіона IBF у важкій вазі битимуться Деніел Дюбуа та Джозеф Паркер. І в разі повернення Кличка, поєдинок може відбутися з переможцем бою.

Нагадаємо, 13 січня Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення своєї боксерської кар'єри.

А чинний чемпіон світу в надважкій вазі за версією IBF британець Даніель Дюбуа заявив, що готовий до бою з Володимиром Кличком у разі його повернення на ринг.