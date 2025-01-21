Владимир Кличко может вернуться на ринг: промоутер боксера сообщил единственное условие

Агент спортсмена Том Леффлер рассказал, что украинец может стать старейшим чемпионом мира в тяжелом весе.

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Владимир Кличко, который ушел из спорта после поражения нокаутом от Энтони Джошуа в 2017 году, может снова выйти на ринг. Об этом ESNEWS рассказал промоутер легенды мирового бокса Том Леффлер.

Кличко, известный как "Доктор Стальной Молот", доминировал в тяжелом весе в течение многих лет, ставши обладателем множества мировых титулов и одержал впечатляющую серию из 25 побед. Однако "черная полоса" наступила для спортсмена в 2015 году, когда британец Тайсон Фьюри победил его по очкам.

Промоутер отметил, что потенциально Владимир Кличко, которому в марте исполниться 49 лет, может вернуться на ринг, чтобы побить рекорд Джорджа Формана и стать старейшим чемпионом мира в тяжелом весе. В 1994 году американец в возрасте 45 лет завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF, став таким образом старейшим чемпионом-тяжеловесом в истории бокса.

"Владимир сказал, что будет драться за титул и побьет рекорд Джорджа Формана, так что посмотрим", — рассказал Том Леффлер, добавив, что, естественно, Кличко не будет выходить против Александра Усика.

В то же время, у украинца остался открытый чек с Фьюри, подчеркнул промоутер, заметив, что хотел бы снова увидеть Владимира на ринге.

Заметим, что 22 февраля в Саудовской Аравии за титул чемпиона IBF в тяжелом весе будут сражаться Дэниел Дюбуа и Джозеф Паркер. И в случае возвращения Кличко, поединок может состояться с победителем боя.

Напомним, 13 января Тайсон Фьюри объявил о завершении своей боксерской карьеры.

А действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF британец Даниэль Дюбуа заявил, что готов к бою с Владимиром Кличко в случае его возвращения на ринг.