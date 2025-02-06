Магучіх тріумфально розпочала сезон-2025: українка виграла "золото" на турнірі в Італії

Золоту медаль на висоті 1,94 м розігрували між собою Ярослава Магучіх та Ліліана Баторі. Однак угорка не змогла її взяти.

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Українська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка 2024 року Ярослава Магучіх тріумфально відкрила новий спортивний сезон, здобувши золото на турнірі Udin Jump Development в Італії. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

У першому міжнародному старті сезону вона змагалася з титулованими суперницями, серед яких:

Марія Вукович (срібна призерка Євро-2021);

Кармен Бруус (чемпіонка світу U20-2022);

Ліліана Баторі (чемпіонка Європи U18).

Магучіх з першої спроби взяла позначку 1,91м, тоді як шість із десяти учасниць вибули ще до цього етапу. Головною конкуренткою українки стала угорка Ліліанна Баторі, яка на висоті 1,88 м встановила особистий рекорд.

Розв’язка настала на позначці 1,94 м — Магучіх подолала її з першої спроби, тоді як Баторі не змогла взяти планку, тож "золото" дісталося українці.

Після перемоги Ярослава спробувала підкорити 1,98 м, але не змогла реалізувати жодну з трьох спроб.

Відтак Магучіх вперше за чотири роки здобула нагороду на змаганнях в Удіне.

Третій рік поспіль українка розпочинає міжнародний сезон із перемоги.

Нагадаємо, 2 лютого Даяна Ястремська програла у фіналі турніру WTA в Австрії "нейтральній" Катерині Александровій.

22 січня Еліна Світоліна поступилась американці Медісон Кіз у чвертьфіналі Australian Open.