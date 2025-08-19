Заслужений відпочинок: команда Усика пояснила, чому чемпіон переніс бій за пояс WBO

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик заслужив право на відпочинок після історичного досягнення в боксі.

Український боксер Олександр Усик (24-0, 15 КО) має право сам вибирати, чи битися проти новозеландця Джозефа Паркера. Про це розповів директор команди абсолютного чемпіона Сергій Лапін виданню Ready to Fight.

Всесвітня боксерська організація (WBO) зажадала від Усика провести бій із Паркером. Якщо Усик відмовиться або віддасть перевагу іншому суперникові, у нього можуть забрати пояс WBO і Паркер автоматично отримає цей титул.

Нещодавно команда Усика попросила організацію відкласти переговори про бій з Паркером, оскільки український чемпіон отримав травму.

Сергій Лапін пояснює, що пауза пов'язана з травмами і необхідністю відновлення після виснажливого періоду боїв: дві сутички з Тайсоном Ф'юрі в 2024 році і реванш з Даніелем Дюбуа 19 липня поточного року.

"Протягом усієї професійної кар'єри Олександр Усик і вся наша команда доводили, що ми поважаємо всіх потенційних суперників і правила, які регулюють професійний бокс", — заявив він.

За його словами, в останні півтора року Усик зробив історичне досягнення і двічі став абсолютним чемпіоном у важкій вазі. Такий результат вимагав величезних фізичних і психологічних зусиль, а також великих жертв.

Чемпіон заслужив шанс дати собі відновитися від виснажливого тренувального режиму і травм, які часто непомітні для інших.

"Просто відпочити і провести час із сім'єю. Найголовніше: він заслужив право обирати своє майбутнє і приділити час на ухвалення цього рішення. Тому, хлопці, не женіть коней", — підсумував Лапін.

