Заслуженый отдых: команда Усика объяснила, почему чемпион перенес бой за пояс WBO

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик заслужил право на отдых после исторического достижения в боксе.

Украинский боксер Александр Усик (24-0, 15 КО) в праве сам выбирать, драться ли против новозеландца Джозефа Паркера. Об этом рассказал директор команды абсолютного чемпиона Сергей Лапин изданию Ready to Fight.

Всемирная боксерская организация (WBO) потребовала от Усика провести бой с Паркером. Если Усик откажется или предпочтет другого соперника, у него могут забрать пояс WBO и Паркер автоматически получит этот титул.

Недавно команда Усика попросила организацию отложить переговоры о бое с Паркером, так как украинский чемпион получил травму.

Сергей Лапин объясняет, что пауза связана с травмами и необходимостью восстановления после изнурительного периода боев: две схватки с Тайсоном Фьюри в 2024 году и реванш с Даниэлем Дюбуа 19 июля текущего года.

"На протяжении всей профессиональной карьеры Александр Усик и вся наша команда доказывали, что мы уважаем всех потенциальных соперников и правила, которые регулируют профессиональный бокс", — заявил он.

По его словам, в последние полтора года Усик сделал историческое достижение и дважды стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе. Такой результат требовал огромных физических и психологических усилий, а также больших жертв.

Чемпион заслужил шанс дать себе восстановиться от изнурительного тренировочного режима и травм, которые часто незаметны для других.

"Просто отдохнуть и провести время с семьей. Самое главное: он заслужил право выбирать свое будущее и уделить время на принятие этого решения. Поэтому, ребята, не гоните лошадей", — подытожил Лапин.

Напомним, Усик 20 июля победил британца Даниэля Дюбуа нокаутом в пятом раунде. Американский блогер Джейк Пол предложил украинцу устроить бой.

Певец Артем Пивоваров ранее представил новый трек "Fight for life", которую записал в сотрудничестве с Александром Усиком.