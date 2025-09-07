"Це справедливо": власник клубів Зінченка та Яремчука заявив, що Україна має віддати РФ території

Грецький бізнесмен Евангелос Марінакіс під час дискусії на економічному форумі заявив, що Україна має віддати Росії частину своїх територій, щоб зупинити війну. Його слова викликали обурення у британського експрем'єра Бориса Джонсона.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і грецький бізнесмен, власник футбольних клубів "Ноттінгем Форест" й "Олімпіакос" Евангелос Марінакіс посперечалися на тему російсько-української війни під час саміту Economist Impact на тему "Південно-Східна Європа як міст співпраці та зростання" 4 вересня в Салоніках у Греції.

Джонсон розкритикував заяву Марінакіса про територіальні поступки України. На відео з 11:30.

Джонсон зазначив, що західні країни мають посилити тиск на президента РФ Володимира Путіна, щоб домогтися миру. Він пояснив, що президенту України Володимиру Зеленському "немає куди відступати", бо українці прагнуть бути вільними. У відповідь Марінакіс заявив, що війна закінчиться, якщо припинити фінансову допомогу Україні.

Борис Джонсон у відповідь зазначив, що українці довго зможуть триматися і без допомоги Заходу, та спитав у грецького бізнесмена, чи справді він хоче, щоб війна закінчилася перемогою агресора та знищенням незалежної країни.

"Я б надав перевагу тому, щоб більше не вбивали дітей, і нехай Росія залишить за собою частину території. Це справедливий компроміс. Але зупинімо війну", — відповів Марінакіс.

Джонсон своєю чергою запитав, скільки території України власник "Олімпіакоса" і "Ноттінгема" віддав би країні-агресорці, та скільки Чехословаччини чи Польщі він віддав би Гітлеру під час Другої світової війни.

"Гітлер у 1930-х сказав: "Це місце справді німецьке. Тут повно німецькомовних. Цих німецькомовних ображають, їм не дають їхніх прав. Я піду і захищатиму їх". Саме те саме говорить Путін про Україну. Це ідентично", — сказав британський прем'єр у відповідь на слова Марінакіса про те, що це "не те саме".

Зазначимо, за англійський футбольний клуб "Ноттінгем Форест" виступає українець Олександр Зінченко, а за грецький "Олімпіакос" — український нападник Роман Яремчук.

