"Это справедливо": владелец клубов Зинченко и Яремчука заявил, что Украина должна отдать РФ территории

Греческий бизнесмен Эвангелос Маринакис во время дискуссии на экономическом форуме заявил, что Украина должна отдать России часть своих территорий, чтобы остановить войну. Его слова вызвали возмущение у британского экс-премьера Бориса Джонсона.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и греческий бизнесмен, владелец футбольных клубов "Ноттингем Форест" и "Олимпиакос" Эвангелос Маринакис поспорили на тему российско-украинской войны во время саммита Economist Impact на тему "Юго-Восточная Европа как мост сотрудничества и роста" 4 сентября в Салониках в Греции.

Джонсон раскритиковал заявление Маринакиса о территориальных уступках Украины. На видео с 11:30.

Джонсон отметил, что западные страны должны усилить давление на президента РФ Владимира Путина, чтобы добиться мира. Он пояснил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому "некуда отступать", потому что украинцы стремятся быть свободными. В ответ Маринакис заявил, что война закончится, если прекратить финансовую помощь Украине.

Борис Джонсон в ответ отметил, что украинцы долго смогут держаться и без помощи Запада, и спросил у греческого бизнесмена, действительно ли он хочет, чтобы война закончилась победой агрессора и уничтожением независимой страны.

"Я бы предпочел, чтобы больше не убивали детей, и пусть Россия оставит за собой часть территории. Это справедливый компромисс. Но давайте остановим войну", — ответил Маринакис.

Джонсон в свою очередь спросил, сколько территории Украины владелец "Олимпиакоса" и "Ноттингема" отдал бы стране-агрессору, и сколько Чехословакии или Польши он отдал бы Гитлеру во время Второй мировой войны.

"Гитлер в 1930-х сказал: "Это место действительно немецкое. Здесь полно немецкоязычных. Этих немецкоязычных оскорбляют, им не дают их прав. Я пойду и буду защищать их". Именно то же самое говорит Путин об Украине. Это идентично", — сказал британский премьер в ответ на слова Маринакиса о том, что это "не то же самое".

Отметим, за английский футбольный клуб "Ноттингем Форест" выступает украинец Александр Зинченко, а за греческий "Олимпиакос" — украинский нападающий Роман Яремчук.

