Василь Ломаченко продав свій будинок у США: скільки отримав боксер (фото)

Колишній чемпіон світу за трьома ваговими категоріями, український боксер Василь Ломаченко через рік зміг продати свій будинок у Каліфорнії (США).

За будинок із п'ятьма спальнями і 4,5 ванними кімнатами він виручив $2 470 000, повідомляє "Чемпіон". Це менше на $129 тисяч, ніж спортсмен хотів за нерухомість у Санта-Роза-Веллі.

На ділянці площею близько 4047 квадратних метрів розташовані гаражі, розраховані на вісім автомобілів, спа-центр, дві зони для барбекю, майданчик для занять баскетболом/піклболом і басейн, наповнений морською водою. Будинок у мальовничому районі боксер купив 3 травня 2016 року за $1 375 000.

Угода з купівлі-продажу будинку могла бути завершена ще у квітні цього року, однак через форс-мажор сторони не змогли дійти згоди.

Як зазначає видання, боксер намагався продати будинок понад рік, виставивши його 25 вересня 2024 року і зміг це зробити тільки влітку 2025-го.

Цей будинок Василь Ломаченко придбав у 2016 році

Василь Ломаченко розпочав професійну кар'єру у 2013 році. До цього він виступав на аматорському рівні.

За 397 поєдинків він поступився лише одного разу. Ломаченко — дворазовий Олімпійський чемпіон (Пекін-2008 і Лондон-2012), а також дворазовий чемпіон світу.

У червні цього року боксер оголосив про завершення боксерської кар'єри. Його останнім поєдинком став бій із Джорджем Камбососом. Українець нокаутував суперника і став чемпіоном світу за версією IBF.

У червні 2025 року колишній чемпіон світу Василь Ломаченко відреагував на обстріл ліцею в рідному Білгород-Дністровському. Український боксер опублікував допис, у якому висловив своє обурення через черговий удар по цивільному об'єкту. Однак він не згадав, хто атакував мирне місто балістичною ракетою. На допис Ломаченка згодом відреагували Притула та Стерненко.

У липні цього року Ломаченко прокоментував позбавлення українського громадянства митрополита УПЦ Московського патріархату Онуфрія рішенням президента України Володимира Зеленського. Боксер підтримав Онуфрія, заявивши, що "у людини можуть відібрати паспорт, відібрати все земне, але любов і віру — ніяк".

