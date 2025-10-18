Василий Ломаченко продал свой дом в США: сколько получил боксер (фото)

Бывший чемпион мира по трем весовым категориям, украинский боксер Василий Ломаченко спустя год смог продать свой дом в Калифорнии (США).

За дом с пятью спальнями и 4,5 ванными комнатами он выручил $2 470 000, сообщает "Чемпион". Это меньше на $129 тысяч, чем спортсмен хотел за недвижимость в Санта-Роза-Вэлли.

На участке площадью около 4047 квадратных метров расположены гаражи, рассчитанные на восемь автомобилей, спа-центр, две зоны для барбекю, площадка для занятий баскетболом/пиклболом и бассейн, наполненный морской водой. Дом в живописном районе боксер купил 3 мая 2016 года за $1 375 000.

Сделка по купле-продаже дома могла быть завершена еще в апреле этого года, однако из-за форс-мажора стороны не смогли прийти к соглашению.

Как отмечает издание, боксер пытался продать дом больше года, выставив его 25 сентября 2024 года и смог это сделать только летом 2025-го.

Відео дня

Этот дом Василий Ломаченко приобрел в 2016 году

Василий Ломаченко начал профессиональную карьеру в 2013 году. До этого он выступал на любительском уровне.

За 397 поединков он уступил лишь однажды. Ломаченко – двукратный Олимпийский чемпион (Пекин-2008 и Лондон-2012), а также двукратный чемпион мира.

В июне этого года боксер объявил о завершении боксерской карьеры. Его последним поединком стал бой с Джорджем Камбососом. Украинец нокаутировал соперника и стал чемпионом мира по версии IBF.

В июне 2025 года бывший чемпион мира Василий Ломаченко отреагировал на обстрел лицея в родном Белгород-Днестровском. Украинский боксер опубликовал сообщение, в котором выразил свое возмущение из-за очередного удара по гражданскому объекту. Однако он не упомянул, кто атаковал мирный город баллистической ракетой. На сообщение Ломаченко впоследствии отреагировали Притула и Стерненко.

В июле этого года Ломаченко прокомментировал лишение украинского гражданства митрополита УПЦ Московского патриархата Онуфрия решением президента Украины Владимира Зеленского. Боксер поддержал Онуфрия, заявив, что "у человека могут отобрать паспорт, отобрать все земное, но любовь и веру — никак".

Напомним, за что полуфиналист Гран-при WBC назвал боксера Ломаченко "ватой".