Можно отобрать паспорт, но не веру: Ломаченко отреагировал на лишение гражданства Онуфрия

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко прокомментировал лишение украинского гражданства митрополита УПЦ Московского патриархата Онуфрия. Ранее такое решение в отношении митрополита принял президент Украины Владимир Зеленский.

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Украинский боксер Василий Ломаченко поддержал митрополита УПЦ Московского патриархата Онуфрия на своей странице в Facebook.

"У человека могут отобрать паспорт, отобрать все земное, но любовь и веру — никак. Уважаемый Блаженнейший Митрополит Онуфрий — человек, которого поставил Господь на свое место для равновесия борьбы с врагами. Так всякое доброе дерево приносит добрые плоды, а плохое дерево приносит плохие плоды. Не может дерево доброе приносить плоды дурные, ни дерево дурное приносить плоды добрые. Мф.7:17. Мир всем", — написал Василий Ломаченко.

Ломаченко о лишении украинского гражданства митрополита Онуфрия Фото: скриншот

Реакции Ломаченко на другие события

В июне 2025 года бывший чемпион мира Василий Ломаченко отреагировал на обстрел лицея в родном Белгород-Днестровском. Украинский боксер опубликовал сообщение, в котором выразил свое возмущение из-за очередного удара по гражданскому объекту. Однако он не упомянул, кто атаковал мирный город баллистической ракетой. На сообщение Ломаченко впоследствии отреагировали Притула и Стерненко.

В марте 2023 года Ломаченко опубликовал в Instagram обращение митрополита Антония Паканича из Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Паканич в своем видеообращении говорил о "притеснении" УПЦ МП в Украине.

Лишение украинского гражданства Онуфрия

Напомним, 2 июля стало известно, что Служба безопасности Украины собрала материалы о деятельности предстоятеля Украинской Православной церкви митрополита Онуфрия (в миру — Орест Березовский). По итогам проведенной работы у Онуфрия отобрали гражданство Украины, но у него остался паспорт Российской Федерации, полученный более 20 лет назад. В то же время в УПЦ МП настаивают, что у Онуфрия есть только украинский паспорт.