Можна відібрати паспорт, але не віру: Ломаченко відреагував на позбавлення громадянства Онуфрія

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко прокоментував позбавлення українського громадянства митрополита УПЦ Московського патріархату Онуфрія. Раніше таке рішення щодо митрополита прийняв президент України Володимир Зеленський.

Related video

Український боксер Василь Ломаченко підтримав митрополита УПЦ Московського патріархату Онуфрія на своїй сторінці у Facebook.

"У людини можуть відібрати паспорт, відібрати все земне, але любов і віру – ніяк. Шановний Блаженніший Митрополит Онуфрій – людина, яку поставив Господь на своє місце для рівноваги боротьби з ворогами. Так всяке добре дерево приносить добрі плоди, а погане дерево приносить погані плоди. Не може дерево добре приносити плоди погані, ні дерево погане приносити плоди добрі. Мф.7:17. Мир усім", – написав Василь Ломаченко.

Ломаченко про позбавлення українського громадянства митрополита Онуфрія Фото: скриншот

Реакції Ломаченка на інші події

У червні 2025 колишній чемпіон світу Василь Ломаченко відреагував на обстріл ліцею в рідному Білгород-Дністровському. Український боксер опублікував допис, у якому висловив своє обурення через черговий удар по цивільному об'єкту. Однак він не згадав, хто атакував мирне місто балістичною ракетою. На допис Ломаченка згодом відреагували Притула та Стерненко.

У березні 2023 Ломаченко опублікував у Instagram звернення митрополита Антонія Паканича з Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Паканич у своєму відеозверненні говорив про "утиск" УПЦ МП в Україні.

Позбавлення українського громадянства Онуфрія

Нагадаємо, 2 липня стало відомо, що Служба безпеки України зібрала матеріали щодо діяльності предстоятеля Української Православної церкви митрополита Онуфрія (в миру — Орест Березовський). За підсумками проведеної роботи в Онуфрія відібрали громадянство України, але у нього залишився паспорт Російської Федерації, отриманий понад 20 років тому. Водночас в УПЦ МП наполягають, що в Онуфрія є тільки український паспорт.