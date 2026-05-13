Український ексчемпіон світу Ломаченко відновлює кар'єру в боксі

Колишній чемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вирішив повернутися на ринг. Планується, що відновлення кар'єри станеться вже восени 2026 року.

Наразі Ломаченку 38 років, останній свій поєдинок до цього він провів у травні 2024 року. Про відновлення кар'єри повідомив журналіст Майк Коппінджер.

За його даними, 12 травня мав завершитися контракт Ломаченко з промоушеном Top Rank, після чого він мав стати вільним агентом. Тож тепер боксер зможе шукати можливість провести найбільші бої.

Раніше була інформація, що Ломаченко вів переговори про бій із Джервонтою Девісом, але в червні 2025 року він оголосив про завершення кар'єри через проблеми зі спиною.

За словами Коппінджера, спині боксера зараз набагато краще.

Василь Ломаченко — що відомо

Ломаченко — найтитулованіший український боксер. За свою кар'єру він встиг бути чемпіоном світу в напівлегкій за версією WBO (2014 — 2016), другій напівлегкій вазі WBO (2016 — 2018) та легкій WBA (Super) (2018 — 2020), WBO (2018 — 2020), WBC (2019 — 2020), IBF (2024 — 2025), IBO (2024 — 2025) та The Ring (2018 — 2020)) вагових категоріях. Загалом переміг 14 бійців за титул чемпіона світу.

Також Ломаченко брав два золота на Олімпійських іграх (у 2008 та 2012 роках).

На аматорському рівні Ломаченко двічі ставав чемпіоном світу (2009, 2011), одного разу — чемпіоном Європи (2008). Він також багаторазовий чемпіон України.

За професійну кар'єру Ломаченко програв лише три бої.

10 квітня 2019 року Всесвітня боксерська організація (WBO) вручила чемпіонові світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO українцеві Василю Ломаченку пояс суперчемпіона. А 5 грудня 2019 року він отримав нагороду найкращому боксеру 2019 року за версією Всесвітньої боксерської організації у Токіо.

У червні 2025 року колишній чемпіон світу Василь Ломаченко відреагував на обстріл ліцею в рідному Білгород-Дністровському. Український боксер опублікував допис, у якому висловив своє обурення через черговий удар по цивільному об'єкту. Однак він не згадав, хто атакував мирне місто балістичною ракетою. На допис Ломаченка згодом відреагували Притула та Стерненко.

У липні того ж року Ломаченко прокоментував позбавлення українського громадянства митрополита УПЦ Московського патріархату Онуфрія рішенням президента України Володимира Зеленського. Боксер підтримав Онуфрія, заявивши, що "у людини можуть відібрати паспорт, відібрати все земне, але любов і віру — ніяк".

