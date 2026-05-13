Украинский экс-чемпион мира Ломаченко возобновляет карьеру в боксе

Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко решил вернуться на ринг. Планируется, что возобновление карьеры произойдет уже осенью 2026 года.

Сейчас Ломаченко 38 лет, последний свой поединок до этого он провел в мае 2024 года. О возобновлении карьеры сообщил журналист Майк Коппинджер.

По его данным, 12 мая должен был завершиться контракт Ломаченко с промоушеном Top Rank, после чего он должен был стать свободным агентом. Поэтому теперь боксер сможет искать возможность провести самые большие бои.

Возобновить боксерскую карьеру и провести бой Ломаченко может уже осенью 2026 года.

Ранее была информация, что Ломаченко вел переговоры о бое с Джервонтой Дэвисом, но в июне 2025 года он объявил о завершении карьеры из-за проблем со спиной.

По словам Коппинджера, спине боксера сейчас намного лучше.

Відео дня

Василий Ломаченко — что известно

Ломаченко — самый титулованный украинский боксер. За свою карьеру он успел быть чемпионом мира в полулегком по версии WBO (2014 — 2016), втором полулегком весе WBO (2016 — 2018) и легком WBA (Super) (2018 — 2020), WBO (2018 — 2020), WBC (2019 — 2020), WBC (2019 — 2020), IBF (2024 — 2025), IBO (2024 — 2025) и The Ring (2018 — 2020)) весовых категориях. В общем победил 14 бойцов за титул чемпиона мира.

Также Ломаченко брал два золота на Олимпийских играх (в 2008 и 2012 годах).

На любительском уровне Ломаченко дважды становился чемпионом мира (2009, 2011), однажды — чемпионом Европы (2008). Он также многократный чемпион Украины.

За профессиональную карьеру Ломаченко проиграл лишь три боя.

10 апреля 2019 года Всемирная боксерская организация (WBO) вручила чемпиону мира в легком весе по версиям WBA и WBO украинцу Василию Ломаченко пояс суперчемпиона. А 5 декабря 2019 года он получил награду лучшему боксеру 2019 года по версии Всемирной боксерской организации в Токио.

В июне 2025 года бывший чемпион мира Василий Ломаченко отреагировал на обстрел лицея в родном Белгород-Днестровском. Украинский боксер опубликовал сообщение, в котором выразил свое возмущение из-за очередного удара по гражданскому объекту. Однако он не упомянул, кто атаковал мирный город баллистической ракетой. На сообщение Ломаченко впоследствии отреагировали Притула и Стерненко.

В июле того же года Ломаченко прокомментировал лишение украинского гражданства митрополита УПЦ Московского патриархата Онуфрия решением президента Украины Владимира Зеленского. Боксер поддержал Онуфрия, заявив, что "у человека могут отобрать паспорт, отобрать все земное, но любовь и веру — никак".

Напомним, за что полуфиналист Гран-при WBC назвал боксера Ломаченко "ватой".