Усик та Верховен сьогодні проведуть бій за пояс WBC: все, що потрібно знати

Олександр Усик 23 травня 2026 року повертається на ринг у поєдинку проти нідерландця Ріко Верховена. Український чемпіон захищатиме пояс WBC у надважкій вазі, тоді як для Верховена цей бій стане найгучнішим боксерським викликом у кар’єрі. Місцем поєдинку стане комплекс пірамід у Гізі.

Бій Усик – Верховен має бути однією з найгучніших подій весни у світі боксу. Формально це титульний поєдинок за пояс WBC у надважкій вазі, але за увагою до нього він виходить далеко за межі звичайного захисту титулу. У рингу зустрінуться боксер, який пройшов шлях від олімпійського золота до вершини важкої ваги, і спортсмен, якого роками вважали королем світового кікбоксингу, повідомляє "УП. Чемпіон".

Для української аудиторії поєдинок Олександр Усик – Ріко Верховен має кілька рівнів інтересу. Передусім це наступний бій Усика, який після великих перемог у надважкому дивізіоні знову виходить на міжнародну арену. Крім того, сам формат події виглядає незвично: поєдинок відбудеться не в Лондоні, Ер-Ріяді чи Лас-Вегасі, а біля пірамід Гізи в Єгипті. Це додає вечору боксу видовищності й робить його не лише спортивним, а й медійним шоу.

Усик vs Верховен: усе про титульний бій WBC у Гізі

Коли і де відбудеться бій Усик – Верховен 2026

Дата бою Усика та Верховена – 23 травня 2026 року. Саме цього дня в Єгипті пройде великий боксерський вечір Glory in Giza, головною подією якого стане поєдинок Усик проти Верховена. Місце проведення – Гіза, район пірамід, один із найвідоміших історичних комплексів світу, повідомляє Bad Left Hook.

Основний кард стартує ввечері 23 травня, але вихід боксерів на головний поєдинок очікується вже приблизно після опівночі. Точний час бою Усик – Верховен може зміститися, бо він залежить від тривалості попередніх поєдинків андеркарду.

Тому відповідь на запит, коли бій Усик Верховен така: вечір боксу відбудеться 23 травня, але сам головний поєдинок для українських глядачів, найімовірніше, почнеться уже в ніч на 24 травня.

Усик і Верховен зійдуться біля пірамід: що треба знати перед боєм

Усик WBC: який титул стоїть на кону

Олександр Усик підходить до бою як володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі. При цьому в поєдинку проти Ріко Верховена на кону для претендента стоятиме саме пояс WBC. Reuters повідомляє, що у разі сенсаційної поразки Усика інші організації мають оголосити свої титули вакантними, тоді як Верховен може забрати тільки пояс WBC.

Також навколо бою з’явився додатковий символічний акцент – спеціальний пояс WBC King Of The Nile, а саму подію подають як історичне боксерське шоу на тлі пірамід. Для Усика цей захист важливий не лише формально. Він залишається одним із головних облич світового боксу, і кожен його вихід у ринг автоматично впливає на розклад сил у надважкій вазі. Навіть якщо бій Усик Верховен багато експертів сприймають як поєдинок із явним фаворитом, ризик у таких зустрічах завжди є: один удар у хевівейті може змінити все.

Олександр Усик: короткий профіль чемпіона

Олександр Усик – український боксер, який пройшов рідкісний шлях від абсолютного чемпіона у крузервейті до вершини надважкої ваги. Він став олімпійським чемпіоном, після чого в професіоналах зібрав усі головні титули в першій важкій вазі, а потім піднявся до хевівейту й почав перемагати там значно габаритніших суперників.

Перед боєм Усик vs Верховен рекорд українця становить 24 перемоги у 24 професійних поєдинках, з них 15 – нокаутом. На офіційному зважуванні перед боєм у Гізі Усик показав 105,8 кг, що стало найбільшою вагою в його кар’єрі, але навіть із цим показником він виявився помітно легшим за Верховена, під яким ваги показали 117,3 кг.

"Верховен — небезпечний хлопець, абсолютний чемпіон у крузервейті. Це хлопець, який володіє не тільки ногами, а й руками теж, це небезпечно. Знаєте, я щоразу повністю сфокусований, тому що він — боєць. Я не розслабляюся типу: "О, це легкі гроші". Ні, він — боєць, тому в мене стовідсоткова концентрація", — сказав Усик, як повідомляє ТСН.

Ріко Верховен: хто такий суперник Усика

Ріко Верховен – нідерландський боєць, який став одним із найвідоміших важковаговиків в історії кікбоксингу. У світі GLORY його роками сприймали як домінантного чемпіона, здатного контролювати суперників завдяки габаритам, силі, дисципліні й досвіду в ударних єдиноборствах. Але бокс – це інша дистанція, інші правила й зовсім інша логіка бою.

Перед поєдинком Усик Ріко Верховен боксерський рекорд нідерландця виглядає скромно – 1 перемога в 1 професійному бою. Єдиний професійний боксерський поєдинок Верховен провів 12 років тому, після чого зосередився на кікбоксингу, де мав довгу безпрограшну серію.

"Було шість місяців шалено важкої роботи, і я вважаю, що ми повністю увійшли до світу боксу. Дуже вдячний за всю роботу, яку ми виконали разом з командою, і я дуже щасливий і впевнений, що ми тут і я завжди поважаю свого суперника за будь-яких обставин", — сказав Верховен перед боєм.

Усик проти Верховена: у чому головна інтрига

Саме тому бій Усик Ріко Verhoeven виглядає нестандартно. З одного боку, Верховен має величезний досвід ударних поєдинків, чудово розуміє дистанцію і не боїться великих арен. З іншого – проти нього виходить не просто боксер, а один із найрозумніших техніків сучасного хевівейту. Різниця між кікбоксингом і боксом у такому бою може стати вирішальною.

Головна інтрига для Верховена – чи зможе він перенести свою фізичну силу й ударну базу в чистий боксерський формат. У кікбоксингу він звик працювати з ногами, клінчем, іншими кутами атаки й іншою динамікою. У рингу проти Усика йому доведеться діяти в межах боксерських правил, де українець має колосальну перевагу в досвіді.

Усик має бездоганний боксерський рекорд, багаторічний досвід титульних боїв і перемоги над елітними суперважковаговиками. Верховен, навпаки, приходить із кікбоксингу й майже не має практики в професійному боксі. Однак саме через цю різницю бій Усик Верховен 2026 і привертає стільки уваги. Це зустріч двох різних бойових культур. Усик представляє школу високого боксерського інтелекту, де кожен крок, зміщення й пауза мають значення. Верховен – це фізика, тиск, ударна міць і досвід великих кікбоксерських битв.

Для Усика головне завдання – не дати супернику перетворити бій на хаос. Йому потрібно тримати дистанцію, змушувати Верховена промахуватися, карати його серіями й поступово знімати темп. Для Верховена, навпаки, шанс може бути в ранньому тиску, силових атаках і спробі нав’язати максимально незручний, ламаний ритм.

Саме тому запити в мережі на кшталт Усик vs Верховен, Усик vs Верхувен і Usyk vs Verhoeven сьогодні активно ростуть перед боєм. Багатьом цікаво не лише те, хто переможе, а й те, як саме виглядатиме боксерський поєдинок між елітним боксером і легендарним кікбоксером.

Де дивитися Усик – Верховен в Україні

Запит де дивитися Усик Верховен сьогодні – один із головних перед боєм. В Україні офіційним транслятором вечора називають платформу "Київстар ТБ". Також глобально поєдинок показує DAZN у форматі pay-per-view, тобто за окрему плату або в межах відповідного доступу на платформі. Отже, якщо глядач шукає трансляцію Усик Верховен онлайн, варто перевіряти саме офіційні сервіси. Окремі спортивні сайти також ведуть текстові онлайни, але це не замінює відеотрансляцію бою.

Для українців за кордоном доступ може відрізнятися залежно від країни. Наприклад, OBOZ.UA повідомляв, що українці в Польщі та Чехії зможуть дивитися бій Усик – Верховен через MEGOGO. Перед оплатою трансляції варто перевірити регіональні умови конкретного сервісу.

Прогноз на бій Усик – Верховен

Прогноз на Усик – Верховен майже всюди сходиться в одному: український чемпіон є явним фаворитом. Причина очевидна – колосальна різниця в боксерському досвіді. Усик пройшов еліту хевівейту, тоді як Верховен лише вдруге виходить на професійний боксерський ринг.

Букмекерські котирування також показують перевагу українця. За даними OBOZ.UA, перемога Усика оцінювалася коефіцієнтом 1,05, нічия – 34,00, а успіх Верховена – 13,00, хоча конкретні коефіцієнти можуть відрізнятися залежно від букмекера.

Втім, у надважкій вазі завжди є зона ризику. Верховен важчий, фізично потужний і звик до жорстких ударних поєдинків. Якщо він зможе дістати Усика чистим силовим ударом, інтрига може різко змінитися. Але для цього йому доведеться вирішити головну проблему – спіймати боксера, який усе життя вміє не стояти там, де його хочуть ударити.

Найімовірніший сценарій – контроль Усика за рахунок руху, темпу й точності. Українець може не поспішати з форсуванням подій, розбирати Верховена раундами й поступово нарощувати перевагу. Для Верховена оптимальний шанс – стартові раунди, поки він свіжий, небезпечний і ще не втратив швидкість.

Чому цей бій важливий для кар’єри Усика

На перший погляд, бій Усик – Верхувен не виглядає найскладнішим у кар’єрі українця, якщо порівнювати його з реваншами проти Ентоні Джошуа, боями з Тайсоном Ф’юрі чи Даніелем Дюбуа. Але тут є інша небезпека – репутаційна. Коли ти явний фаворит, перемога сприймається як обов’язок, а будь-яка проблема в рингу стає темою для критики.

Усик має підтвердити, що залишається елітним чемпіоном незалежно від формату шоу. Для нього важливо не просто перемогти, а зробити це переконливо, без зайвих нервів і випадкових провалів. Якщо він легко контролюватиме Верховена, це збереже його позиції перед можливими наступними великими боями у хевівейті.

Що означає цей бій для Верховена

Для Ріко Верховена цей поєдинок – шанс зробити те, що майже ніхто не вважає реалістичним. Якщо він переможе Усика, це буде одна з найбільших сенсацій в історії боксу. Але навіть сам факт участі Верховена в такому бою вже розширює його спортивний образ. Він виходить за межі кікбоксингу й отримує можливість показати себе глобальній боксерській аудиторії. Для спортсмена, який довго домінував у GLORY, це логічна спроба перевірити себе в іншому форматі.

Його головна перевага – відсутність психологічного тиску фаворита. Від Верховена не чекають технічної переваги над Усиком. Йому достатньо бути небезпечним, агресивним і готовим використати будь-який момент. Саме такі суперники іноді створюють проблеми навіть для боксерів найвищого рівня.

Усик – Верховен сьогодні – це не просто титульний захист, а велике шоу на перетині боксу, кікбоксингу й глобального спортивного маркетингу. Українець виходить у ринг як явний фаворит, чемпіон WBC, WBA та IBF і один із найкращих боксерів покоління. Верховен приходить як легенда кікбоксингу, яка має мінімальний досвід у професійному боксі, але володіє силою, габаритами й статусом великого чемпіона в іншому виді єдиноборств.

Нагадаємо, що Олександр Усик і Ріко Верховен пройшли церемонію зважування перед боєм у Гізі. Українець показав рекордну для себе вагу – 105,8 кг, тоді як нідерландець важив 117,3 кг.

Раніше ми також інформували, що перед поєдинком із Ріко Верховеном Олександр Усик провів тримісячний тренувальний табір. Тренер українця з фізичної підготовки Якуб Чицький заявив, що боксер перебуває у найкращій формі за весь час їхньої спільної роботи.