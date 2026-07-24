"Я скасую його бій з Ф'юрі": суперник Джошуа пообіцяв завершити кар'єру британця

Албанський боксер Крістіан Пренга, який 25 липня проведе бій проти британця Ентоні Джошуа, заявив, що кар'єра його опонента наближається до завершення.

Пренга переконаний, що успіхів у кар'єрі Джошуа більше не буде. Його цитує видання Boxing News 24.

"Джошуа — класний боксер. Він досяг всього, про що можна мріяти, але його кар'єра завершена. Якщо говорити про спорт, то він у нижчій точці, він котиться вниз. Не знаю, чи завершить він кар'єру після поразки, але я готовий його перемогти і скасувати поєдинок з Ф'юрі", — сказав Пренга.

Джошуа-Пренга — що відомо про бій

Бій між Ентоні Джошуа та Крістіаном Пренгою відбудеться 25 липня 2026 року. Для Джошуа цей бій є проміжним у межах його підготовки до бою проти Тайсона Ф'юрі, який пройде у листопаді 2026 та вже отримав назву "Битва за Британію".

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Ентоні Джошуа у своїй кар'єрі має 29 перемог (26 з них нокаутом) та 4 поразки. Його ж опонент має 20 перемог (усі нокаутом) та 1 поразку.

Водночас, на відміну від Джошуа, Пренга ніколи не мав серйозних боїв чи боїв за титули чемпіона світу.

21 липня Джошуа та Пренга провели битву поглядів напередодні свого поєдинку.

‼️ FIGHT WEEK FACE OFF ‼️



Anthony Joshua and Kristian Prenga come face-to-face on a yacht in Jeddah 🔥#JoshuaPrenga | July 25th | Exclusively on DAZN 🥊 pic.twitter.com/FoF45XcTrx — Ring Magazine (@ringmagazine) July 21, 2026

Джошуа-Пренга — де дивитися бій

В Україні цей поєдинок офіційно не транслюватимуться. Цей матч має статус Pay-Per-View (плата за перегляд). Натомість його покажуть на платформі DAZN, де вартість перегляду складе 887 грн.

Раніше Фокус розповідав, що боксери Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі зустрінуться в довгоочікуваному мегабої в суперважкій вазі наприкінці 2026 року. Цей бій журналісти вже прозвали "битвою за Британію".

Олександр Усик разом із британським боксером Ентоні Джошуа прибули в Україну наприкінці березня і відвідали Київ та Львів. Після цього Ентоні Джошуа поділився враженнями про свій візит в Україну.

Промоутер Едді Хірн заявив про те, що після роботи у тренувальному таборі Олександра Усика Ентоні Джошуа вийшов у найкращу форму своєї кар'єри.