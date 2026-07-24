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Спорт

"Я скасую його бій з Ф'юрі": суперник Джошуа пообіцяв завершити кар'єру британця

Пренга пообіцяв завершити кар'єру Джошуа
Боксери Ентоні Джошуа та Крістіан Пренга | Фото: BBC

Албанський боксер Крістіан Пренга, який 25 липня проведе бій проти британця Ентоні Джошуа, заявив, що кар'єра його опонента наближається до завершення.

Пренга переконаний, що успіхів у кар'єрі Джошуа більше не буде. Його цитує видання Boxing News 24.

"Джошуа — класний боксер. Він досяг всього, про що можна мріяти, але його кар'єра завершена. Якщо говорити про спорт, то він у нижчій точці, він котиться вниз. Не знаю, чи завершить він кар'єру після поразки, але я готовий його перемогти і скасувати поєдинок з Ф'юрі", — сказав Пренга.

Джошуа-Пренга — що відомо про бій

Бій між Ентоні Джошуа та Крістіаном Пренгою відбудеться 25 липня 2026 року. Для Джошуа цей бій є проміжним у межах його підготовки до бою проти Тайсона Ф'юрі, який пройде у листопаді 2026 та вже отримав назву "Битва за Британію".

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Ентоні Джошуа у своїй кар'єрі має 29 перемог (26 з них нокаутом) та 4 поразки. Його ж опонент має 20 перемог (усі нокаутом) та 1 поразку.

Водночас, на відміну від Джошуа, Пренга ніколи не мав серйозних боїв чи боїв за титули чемпіона світу.

21 липня Джошуа та Пренга провели битву поглядів напередодні свого поєдинку.

Джошуа-Пренга — де дивитися бій

В Україні цей поєдинок офіційно не транслюватимуться. Цей матч має статус Pay-Per-View (плата за перегляд). Натомість його покажуть на платформі DAZN, де вартість перегляду складе 887 грн.

Раніше Фокус розповідав, що боксери Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі зустрінуться в довгоочікуваному мегабої в суперважкій вазі наприкінці 2026 року. Цей бій журналісти вже прозвали "битвою за Британію".

Олександр Усик разом із британським боксером Ентоні Джошуа прибули в Україну наприкінці березня і відвідали Київ та Львів. Після цього Ентоні Джошуа поділився враженнями про свій візит в Україну.

Промоутер Едді Хірн заявив про те, що після роботи у тренувальному таборі Олександра Усика Ентоні Джошуа вийшов у найкращу форму своєї кар'єри.