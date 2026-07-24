"Я отменю его бой с Фьюри": соперник Джошуа пообещал положить конец карьере британца

Албанский боксер Кристиан Пренга, который 25 июля проведет бой против британца Энтони Джошуа, заявил, что карьера его соперника подходит к концу.

Пренга убежден, что у Джошуа больше не будет успехов в карьере. Его цитирует издание Boxing News 24.

"Джошуа — отличный боксер. Он достиг всего, о чем только можно мечтать, но его карьера подошла к концу. Если говорить о спорте, то он находится на самом дне, он катится вниз. Не знаю, завершит ли он карьеру после поражения, но я готов его победить и отменить поединок с Фьюри", — сказал Пренга.

Джошуа — Пренга: что известно о бою

Бой между Энтони Джошуа и Кристианом Пренгой состоится 25 июля 2026 года. Для Джошуа этот бой является промежуточным в рамках его подготовки к поединку против Тайсона Фьюри, который состоится в ноябре 2026 года и уже получил название "Битва за Британию".

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На счету Энтони Джошуа за всю карьеру — 29 побед (26 из них нокаутом) и 4 поражения. У его соперника — 20 побед (все нокаутом) и 1 поражение.

В то же время, в отличие от Джошуа, Пренга никогда не участвовал в серьезных боях или боях за титулы чемпиона мира.

21 июля Джошуа и Пренга устроили "битву взглядов" накануне своего поединка.

‼️ FIGHT WEEK FACE OFF ‼️



Anthony Joshua and Kristian Prenga come face-to-face on a yacht in Jeddah 🔥#JoshuaPrenga | July 25th | Exclusively on DAZN 🥊 pic.twitter.com/FoF45XcTrx — Ring Magazine (@ringmagazine) July 21, 2026

Джошуа — Пренга: где смотреть бой

В Украине этот матч официально не будет транслироваться. Данный матч имеет статус Pay-Per-View (плата за просмотр). Вместо этого его покажут на платформе DAZN, где стоимость просмотра составит 887 грн.

Ранее "Фокус" сообщал , что боксеры Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри встретятся в долгожданном мегабое в супертяжелом весе в конце 2026 года. Этот бой журналисты уже прозвали "битвой за Британию".

Александр Усик вместе с британским боксером Энтони Джошуа прибыли в Украину в конце марта и посетили Киев и Львов. После этого Энтони Джошуа поделился впечатлениями о своем визите в Украину.

Промоутер Эдди Хирн заявил, что после тренировок в лагере Александра Усика Энтони Джошуа достиг лучшей формы в своей карьере.