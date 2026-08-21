Пояснив свій вчинок та вибачився: Ребров висловився про гру в падел із ексгравцем збірної РФ

Віцепрезидент Української асоціації футболу Сергій Ребров висловився щодо відео, на якому він грає в падел разом із колишнім захисником збірної Росії Василієм Березуцьким. За його словами, він не знав про нещодавню роботу Березуцького в Росії, та попросив вибачення в українців, яких міг образити своїм вчинком.

На своїй сторінці в Instagram він оприлюднив допис, у якому зазначив, що вважає за необхідне відреагувати на відео, яке останніми днями поширюється в мережі. На кадрах Ребров грає в падел у парі з Василієм Березуцьким, який свого часу виступав за збірну Росії та московський ЦСКА.

"Я не спілкуюся з представниками країни-агресора, за винятком людей, які публічно засудили повномасштабне вторгнення та виїхали з неї", — зауважив він.

Зокрема, про антивоєнну позицію Березуцького йому було відомо. Саме тому Ребров не сприймав його як людину, яка підтримує російську агресію. Водночас футболіст і тренер стверджує, що не знав про те, що Березуцький нещодавно повернувся до Росії та почав там працювати тренером.

Відео дня

ВІн пояснив, що не стежить за футболом у Росії, тому не знав про останні професійні рішення колишнього гравця російської збірної.

"Як публічна людина, хочу попросити вибачення перед українцями, яких образив цим учинком, але прошу не сумніватися в моїй проукраїнській позиції та підтримці рідної країни.", — написав Ребров.

Водночас він закликав не ставити під сумнів його проукраїнську позицію. Крім того, у дописі він нагадав, що ще від початку повномасштабного вторгнення допомагає Силам оборони України та підтримує українських військових.

"З перших днів повномасштабного вторгнення я допомагаю силам оборони України. Про деякі донати повідомляли ЗМІ. Нещодавно відгукнувся на запит, придбавши для однієї з бригад ЗСУ 50 старлінків, та надалі продовжую допомагати нашим Героям", — написав він.

До цього видання "Чемпіон" писало, що гра Реброва з Березуцьким викликала негативну реакцію серед українських футбольних уболівальників та представників футбольної спільноти. Зокрема, колишній нападник збірної України та київського "Динамо" Артем Кравець розкритикував цей інцидент.

Він заявив, що не розуміє, навіщо Реброву було грати в парі саме з колишнім футболістом російської збірної, особливо з огляду на те, що Росія продовжує війну проти України.

Також Кравець звернув увагу і на статус Реброва. За його словами, йдеться не просто про колишнього футболіста, а про чинного віцепрезидента Української асоціації футболу та людину, яка ще нещодавно очолювала національну збірну України.

"Навіщо взагалі давати хоч якісь приводи задля того, щоб таке виникало? Ви — віцепрезидент Української асоціації футболу, ви були нещодавно головним тренером збірної… Навіщо?" — заявив Кравець.

Він також зазначив, що, на його думку, в Іспанії, де перебуває Березуцький, цілком можна було знайти іншого партнера для гри в падел.

"Ми всі розуміємо: Україна перебуває в стані війни. Для мене все однозначно, і у моїй команді рашистів немає. Невже в Іспанії, в тому місті, де ви перебуваєте, взагалі не можна знайти людей, які грають у падел?" — сказав колишній футболіст.

Як зазначало видання, Василій Березуцький є одним із найвідоміших колишніх російських захисників. Більшу частину клубної кар'єри він провів у московському ЦСКА, а за національну збірну Росії зіграв 101 матч. Після завершення ігрової кар'єри Березуцький почав працювати тренером. У червні 2026 року він очолював єкатеринбурзький "Урал", однак згодом залишив посаду. Наразі колишній футболіст перебуває в Іспанії.

Нагадаємо, що Сергій Ребров зіграв у падел у парі з колишнім капітаном збірної Росії Василієм Березуцьким, який до червня 2026 року працював тренером російського "Уралу". Відео гри опублікував Footballuablog в Instagram, після чого воно викликало обговорення в мережі.

Крім того, Фокус писав, що Сергій Ребров вніс 30 мільйонів гривень для застави ексголови Офіса президента Андрія Єрмака. Загальна сума застави, визначена рішенням Вищого антикорупційного суду, складала 140 мільйонів гривень.