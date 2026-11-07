Білорусь не допустили до чемпіонатів світу з хокею 2027 року: що вирішила Міжнародна федерація

Попри те, що російських хокеїстів допустили до міжнародних змагань, збірним з Білорусі продовжили чинну заборону. ФХБ збирається оскаржувати рішення у спортивному арбітражі.

Молодіжна та доросла збірні Білорусі не братимуть участі в чемпіонатах світу з хокею з шайбою 2027 року. Про це повідомляє Міжнародна федерація хокею.

Рада Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF) відмовилася допустити чоловічу та юніорську збірні U-20 Білорусі до участі у чемпіонаті світу серед юніорів до 20 років та чоловічого чемпіонату світу 2027 року.

Рішення Ради послідувало за постановою Дисциплінарної колегії, яка частково задовольнила апеляцію Білоруської хокейної асоціації на рішення Ради від 27 липня 2026 року. Колегія підтвердила, що вона не має правових підстав віддавати розпорядження про негайне повернення білоруських збірних до міжнародних змагань.

Видео дня

При прийнятті рішення Рада, як наголошується, взяла до уваги спортивні та організаційні механізми обох чемпіонатів, включаючи структуру змагань, розклад, продаж квитків та оперативне планування. Й розглянувши ці обставини, Рада ухвалила, що збірні Білорусі не братимуть участі у двох чемпіонатах сезону 2027 року.

Повернення російської команди до міжнародного хокею

Молодіжна збірна Білорусі проти російських юніорів у Санкт-Петербурзі Фото: з відкритих джерел

Водночас у IIHF заявили, що не погоджуються з рішенням Спортивного арбітражного суду, який прийняв рішення щодо участі російських команд у чемпіонатах IIHF, але виконуватимуть передбачені ним заходи.

Наразі для визначення конструктивного шляху, який відповідатиме інтересам світового хокею з шайбою, IIHF вивчає всі доступні шляхи, включаючи початок обговорень з усіма зацікавленими сторонами, включаючи російську.

При цьому у білоруській федерації хокею висловили незадоволення рішенням IIHF та мають намір найближчим часом визначити конкретні правові кроки, зокрема можливість звернення до Спортивного арбітражного суду.

Нагадаємо, Фінляндія, Швеція, Данія, Норвегія та Латвія відмовилися грати проти збірної РФ після рішення повернути команди до змагань. Підтримку цій позиції також висловили Німеччина, Чехія й Австрія.

Також Фокус писав, що Міжнародна федерація важкої атлетики вирішила, що чемпіонат світу 2030 року відбудеться в Москві.