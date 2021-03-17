Прощай, пандеміє! Чи зможе світ досягти колективного імунітету від коронавірусу

Деякі вважають колективний імунітет порятунком від пандемії, і головне питання полягає в тому, чи зможе він виправдати такі великі надії.

Багато хто сподівався, що з появою вакцин пандемія коронавірусу швидко підійде до кінця. Вакцини від Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson і AstraZeneca вже виробляються масово, щоб імунізувати кожного дорослого, підлітка і дитину. Однак значна частина людей у світі відмовляється від вакцинації, що ставить під загрозу зусилля з припинення пандемії, пише Forbes.

Більшість противників вакцини сподіваються на так званий колективний імунітет. У цьому випадку головне питання полягає в тому, чи спрацює колективний імунітет з великою кількістю нещеплених людей.

Що таке колективний імунітет

Колективний імунітет — це поняття, яке дуже часто використовується протягом останнього року, але залишається мало зрозумілим для широкої громадськості. Ідея полягає в тому, що небезпечна хвороба, як хижак, може легко впоратися з ізольованою жертвою, особливо якщо тварина ослаблена. Ізольована і поранена зебра має мало шансів проти лева чи зграї левів. Точно так само в людини з ослабленим імунітетом мало шансів не заразитися, уникнувши потенційно летального результату.

Однак навіть поранена, літня або в іншому сенсі слабка тварина може пережити напад хижака, якщо стадо буде поруч, щоб захистити її.

У цьому полягає аналогія: деякі стадні тварини є "несприйнятливими" до цих хижаків. Ці стадні тварини захищають слабших і можуть організувати безпеку всього стада, включаючи поранених, ослаблених, літніх, хворих чи інших уразливих членів.

У людському суспільстві є такі ж вразливі члени. За останній рік COVID-19 забрав більше життів серед людей похилого віку, пацієнтів з ослабленим імунітетом і ожирінням, а також іншими хронічними захворюваннями.

Ідея колективного імунітету полягає в тому, щоб велика кількість людей отримала так званий "стерилізуючий імунітет". Люди з таким імунітетом зможуть захистити вразливих членів суспільства від зараження вірусом. Стерилізуючий імунітет означає, що вірус не зможе заразити, викликати хворобу або передаватися від людини з таким захистом. Деякі вакцини, наприклад проти віспи і кору, наділяють вакцинованих людей стерилізуючим імунітетом. Інші вакцини, такі як проти гепатиту В, захистять вакциновану людину від наслідків хвороби, але людина все одно може заразитися і бути переносником.

Захистити невакцинованих

Реальність така, що існуючі вакцини від COVID-19 не забезпечують на 100% стерилізуючий імунітет, але ефективні в запобіганні передачі SARS-CoV-2.

Ступінь такої ефективності вакцин не був повністю визначений, але схоже, що:

вірусне навантаження у вакцинованих людей значно нижче;

ймовірність передачі вірусу і тяжкість хвороби безпосередньо пов'язані з вірусним навантаженням;

імунна відповідь у вакцинованих людей з часом стає сильнішою, після отримання останньої дози вакцини.

Іншими словами, чим більше людей вакцинується, тим нижче буде їхнє вірусне навантаження, навіть якщо вони будуть носіями вірусу. З кожною новою людиною, яка одержала вакцину, буде формуватися додатковий рівень захисту для всього суспільства, навіть для тих, хто не пройшов вакцинацію.

Нові штами і мутації коронавірусу

Кожен раз, коли живий організм реплікується, і віруси в тому числі, він створює копії нуклеїнових кислот, що визначають його генетичний код. Навіть з природними механізмами перевірки, які розвинулися за мільярди років еволюції, мутації відбуваються з покоління в покоління.

У генетичній послідовності SARS-CoV-2 міститься близько 30 тис. спарених основ. Невеликі зміни в них можуть призвести до нового штаму, який може стати:

більш-менш смертельним;

більш-менш заразним;

і більш-менш стійким до вакцин.

Єдиний спосіб запобігти і звести до мінімуму появу нових штамів — це зменшити число заражень. Чим більше заражень, тим більше з'являється нових штамів. Ці віруси передаються людям і починають створювати нові і нові штами. Деякі з таких мутацій можуть зробити вірус стійким до однієї з вакцин, а в гіршому випадку, до всіх.

Побічні ефекти вакцин

Летальний результат від вакцини — це поширений страх серед населення в цілому, незважаючи на те, що він абсолютно не обгрунтований.

Побічні ефекти вакцини є основним пунктом клінічних випробувань. Сюди входять алергічні реакції, серцево-судинні проблеми, легенева обструкція, порушення функцій органів або інші потенційні смертельні наслідки.

Вакцини, доступні на сьогодні, пройшли серію ретельних, рецензованих і великомасштабних клінічних випробувань, які не виявили значних факторів ризику. Проте люди, які отримали вакцину, можуть заразитися або померти.

Але це не вагомий аргумент проти вакцинації. Приблизно 150 тис. людей помирає щодня у всьому світі, з яких приблизно дві третини з природних причин, пов'язаних з похилими віком. Поки ці смерті відбуваються з однаковою частотою серед вакцинованих і невакцинованих популяцій, науковий висновок буде полягати в тому, що немає підвищеного ризику смертності, пов'язаної з вакцинацією.

Також існують незначні побічні ефекти вакцинації: біль у місці уколу, ломота в тілі, втома, головний біль, зневоднення, лихоманка або озноб. Усі ці симптоми є результатом імунної реакції організму та ознакою того, що вакцина працює належним чином.

Скільки потрібно вакцинувати людей, щоб досягти колективного імунітету

Таке питання часто ставлять з початку пандемії, при цьому припускаючи, що колективний імунітет стане неминучим, коли вакцинується або перехворіє певний відсоток людей.

Відповідь може розчарувати багатьох. Учені не впевнені, чи вийде коли-небудь досягти колективного імунітету до SARS-CoV-2. Також невідомо, яким повинен бути відсоток людей з імунітетом. Дехто припускає, що повинні бути імунізовані понад 70% населення або 90% і більше.

Чому колективний імунітет недосяжний

Існують дві основні причини, які ставлять під сумнів існування колективного імунітету.

По-перше, це мутації вірусу, які можуть долати імунітет, який був отриманий за рахунок вакцини або попередньої хвороби. По-друге, вакцина або попередня хвороба може не дати стерилізуючого імунітету.

Колективний імунітет заснований на припущенні, що є люди з імунітетом, які можуть зупинити поширення хвороби: вони не можуть заражатися і передавати вірус іншим.

Чим більше заражень, тим вище ризик мутацій, зокрема штамів, які зможуть обходити імунітет. Якщо станеться неправильна комбінація мутацій, можливо, людство повернеться до вихідної точки, де з'являється новий штам, проти якого ні в кого не буде імунітету. У найбільш кошмарному сценарії може з'явитися більш заразний і летальний штам коронавірусу, проти якого ні в кого не буде імунітету.

Чи можна назавжди перемогти коронавірус

Як наочний приклад може послужити кір. На щастя, кір — це хвороба, від якої в людей є безпечна та ефективна вакцина, і вона забезпечує повністю стерилізуючий імунітет.

На практиці приблизно 95% населення необхідно вакцинувати від кору для забезпечення колективного імунітету. Але в деяких країнах світу, у тому числі і в Україні, кір залишається серйозною проблемою донині. Частина населення, яка вирішила не вакцинуватися, стала причиною відродження не тільки кору, але і багатьох інших хвороб, які могли б бути повністю знищені.

Вакцинація всіх, у кого немає протипоказань, є найбільш ефективною зброєю проти небезпечних хвороб.

Наразі найбільш ефективний набір заходів полягає в такому: вакцинація, носіння маски, дотримання соціальної дистанції.

Зараз критичний час у боротьбі з COVID-19, і наша колективна поведінка протягом наступних декількох місяців визначить, чи припиниться пандемія в цьому році, чи вірус залишиться з нами на довгі роки.