Прощай, пандемия! Сможет ли мир достичь коллективного иммунитета от коронавируса

Некоторые считают коллективный иммунитет – спасением от пандемии, и главный вопрос заключается в том, сможет ли он оправдать такие большие надежды.

Многие надеялись, что с появлением вакцин, пандемия коронавируса быстро подойдет к концу. Вакцины от Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson и AstraZeneca уже производятся массово, чтобы иммунизировать каждого взрослого, подростка и ребенка. Однако значительная часть людей в мире отказывается от вакцинации, что ставит под угрозу усилия по прекращению пандемии, пишет Forbes.

Большинство антипрививочников уповают на так называемый коллективный иммунитет. В этом случае, главный вопрос заключается в том, сработает ли коллективный иммунитет с большим количеством непривитых людей.

Что такое коллективный иммунитет

Коллективный иммунитет – это понятие, которое очень часто используется в течение последнего года, но остается мало понятным для широкой общественности. Идея состоит в том, что опасная болезнь, во многом как хищник, может легко справиться с изолированной жертвой, особенно если животное ослабленно. Изолированная и раненая зебра имеет мало шансов против льва или стаи львов. Точно так же у человека с ослабленным иммунитетом мало шансов не заразиться, избежав потенциально летального исхода.

Однако даже раненое, пожилое или в ином смысле слабое животное может пережить нападение хищника, если стадо будет рядом, чтобы защитить его.

В этом заключается аналогия: некоторые стадные животные являются "невосприимчивыми" к этим хищникам. Эти стадные животные защищают более слабых и могут обеспечивать безопасность всего стада, включая раненых, ослабленных, пожилых, больных или других уязвимых членов.

В человеческом обществе есть такие же уязвимые члены. За последний год COVID-19 унес больше жизней среди пожилых людей, пациентов с ослабленным иммунитетом и ожирением, а также другими хроническими заболеваниями.

Идея коллективного иммунитета заключается в том, чтобы большое количество людей прибрело так называемые "стерилизующий иммунитет". Люди с таким иммунитетом смогут защитить уязвимых членов общества от заражения вирусом. Стерилизующий иммунитет означает, что вирус не сможет заразить, вызвать болезнь или передаваться от человека с такой защитой. Некоторые вакцины, например против оспы и кори, наделяют вакцинированных людей стерилизующим иммунитетом. Другие вакцины, такие как против гепатита В, защитят вакцинированного человека от последствий болезни, но человек все равно может заразиться и быть переносчиком.

Защитить невакцинированных

Реальность такова, что существующие вакцины от COVID-19 не обеспечивают на 100% стерилизующий иммунитет, но эффективны в предотвращении передачи SARS-CoV-2.

Степень такой эффективности вакцин не была полностью определена, но похоже, что:

вирусная нагрузка у вакцинированных людей значительно ниже;

вероятность передачи вируса и тяжесть болезни напрямую связаны с вирусной нагрузкой;

иммунный ответ у вакцинированных людей со временем становится сильнее, после получения последней дозы вакцины.

Иными словами, чем больше людей вакцинируется, тем ниже будет их вирусная нагрузка, даже если они будут являются носителями вируса. С каждым новым человеком, получившим вакцину, будет формироваться дополнительный уровень защиты для всего общества, даже для тех, кто не прошел вакцинацию.

Новые штаммы и мутации коронавируса

Каждый раз, когда живой организм реплицируется, и вирусы в том числе, он создает копии нуклеиновых кислот, определяющих его генетический код. Даже с природными механизмами проверки, которые развились за миллиарды лет эволюции, мутации происходят из поколения в поколение.

В генетической последовательности SARS-CoV-2 содержится около 30 тыс. спаренных оснований. Небольшие изменения в них могут привести к новому штамму, который может стать:

более или менее смертельным;

более или менее заразным;

и более или менее устойчивым к вакцинам.

Единственный способ предотвратить и свети к минимуму появление новых штаммов – это уменьшить число заражений. Чем больше заражений, тем больше появляется новых штаммов. Эти вирусы передаются людям и начинают создавать новые и новые штаммы. Некоторые из таких мутаций могут сделать вирус устойчивым к одной из вакцин, а в худшем случае, ко всем.

Побочные эффекты вакцин

Летальный исход от вакцины – это распространенный страх среди населения в целом, несмотря на то, что он совершенно не обоснован.

Побочные эффекты вакцины являются основным пунктом клинических испытаний. Сюда входят аллергические реакции, сердечно-сосудистые проблемы, легочная обструкция, нарушение функций органов или другие потенциальные смертельные последствия.

Вакцины, которые доступны на сегодняшний день, прошли серию тщательных, рецензируемых и крупномасштабных клинических испытаний, не выявивших значительных факторов риска. Тем не менее люди, получившие вакцину, могут заразиться или умереть.

Но это не веский аргумент против вакцинации. Приблизительно 150 тыс. человек умирает каждый день во всем мире, из которых примерно две трети по естественным причинам, связанным с преклонными возрастом. Пока эти смерти происходят с одинаковой частотой среди вакцинированных и невакцинированных популяций, научный вывод будет заключаться в том, нет повышенного риска смертности, связанного с вакцинацией.

Также существуют незначительные побочные эффекты вакцинации: боль в месте укола, ломота в теле, усталость, головная боль, обезвоживание, лихорадка или озноб. Все эти симптомы являются результатом иммунной реакции организма и признаком того, что вакцина работает должным образом.

Сколько нужно вакцинировать людей, чтобы достичь коллективного иммунитета

Такой вопрос часто задают с начала пандемии, при этом предполагая, что коллективный иммунитет станет неизбежным, когда привьется или переболеет определенный процент людей.

Ответ может разочаровать многих. Ученые не уверены, получится ли когда-нибудь достичь коллективного иммунитета к SARS-CoV-2. Также неизвестно, каким должен быть процент людей с иммунитетом. Некоторые предполагают, что должны быть иммунизированы более 70% населения или 90% и более.

Почему коллективный иммунитет недостижим

Существуют две основные причины, которые ставят под сомнение существование коллективного иммунитета.

Во-первых, это мутации вируса, которые могут преодолевать иммунитет, который был получен за счет вакцины или предшествующей болезни. Во-вторых, вакцина или предшествующая болезнь может не дать стерилизующего иммунитета.

Коллективный иммунитет основан на предположении, что есть люди с иммунитетом, которые могут остановить распространение болезни: они не могут заражаться и передавать вирус другим.

Чем больше заражений, тем выше риск мутаций, в частности штаммов, которые смогут обходить иммунитет. Если произойдет неправильная комбинация мутаций, возможно, человечество вернется к исходной точке, где появляется новый штамм, против которого ни у кого не будет иммунитета. В самом кошмарном сценарии может появиться более заразный и летальный штамм коронавируса, против которого ни у кого не будет иммунитета.

Можно ли навсегда победить коронавирус

В качестве наглядного примера может послужить корь. К счастью, корь – это болезнь, от которой у людей есть безопасная и эффективная вакцина, и она обеспечивает полностью стерилизующий иммунитет.

На практике примерно 95% населения необходимо вакцинировать от кори для обеспечения коллективного иммунитета. Но в некоторых странах мира, в том числе и в Украине, корь остается серьезной проблемой по сей день. Часть населения, решившая не вакцинироваться, стала причиной возрождения не только кори, но и многих других болезней, которые могли бы быть полностью искорененными.

Вакцинация всех, у кого нет противопоказаний, является наиболее эффективным оружием против опасных болезней.

На данный момент наиболее эффективный набор мер заключается в следующем: вакцинация, ношение маски, соблюдение социальной дистанции.

Сейчас критическое время в борьбе с COVID-19, и наше коллективное поведение в течение следующих нескольких месяцев определит, прекратится ли пандемия в этом году или вирус останется с нами на долгие годы.