Квантовий комп'ютер допоможе побороти пандемію коронавірусу

Дітище IBM буде виявляти нові штами вірусів і імунні відповіді людини.

Компанія IBM надасть свій квантовий компʼютер Клівленда клініці, щоб медики могли використовувати пристрій для обробки результатів досліджень. Зокрема, компʼютер повинен допомогти виявляти нові штами вірусів, робити прогнози і, тим самим, допомагати боротися з можливими майбутніми пандеміями.

Про це повідомляє видання Business Insider.

Співпраця медиків і айтішників відбудеться в рамках проекту Discovery Accelerator ( "Прискорення відкриттів"). По суті, квантовий компʼютер стане для медиків свого роду високотехнологічною інфраструктурою, і буде використовуватися вченими, які працюють у Глобальному центрі досліджень патогенів. Варто зазначити, що ця медустанова спеціалізується на вивченні вірусів, а також так званої "імунної відповіді" людини на них. Робота вчених спрямована на прогнозування розвитку подій, підготовку і захист від епідемій, які можуть виникнути в найближчому майбутньому.

Квантовий компʼютер планують використовувати для зберігання та обробки Big Data, а все тому, що він працює на основі кубітів. Кубіти, на відміну від бітів звичайних ПК, здатні бути включеними, вимкненими, або бути в проміжному стані, — і все це одночасно. А ось біти можуть бути тільки увімкненими або тільки вимкненими. Простіше кажучи, саме кубітам під силу впоратися з таким завданням, як облік невизначеностей при вирішенні складних обчислень. Звичайний ПК не здатний цього зробити. Властивості кубітів допоможуть при моделюванні складних структур, таких як фармацевтичний препарат або новий вірус.

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"Квантові обчислення допоможуть у відкритті нових речовин, здатних стати основою для нових фармацевтичних препаратів і/або стимулювати їхню розробку. Крім того, квантовий компʼютер в рази краще справляється з анлізом складних даних", — заявили представники компанії IBM.

Згідно зі словами доктора і дослідниці Лари Джех, на квантові обчислення покладаються великі плани у вивченні коронавірусу. Головною метою його роботи стане запобігання наступних пандемій.

"Не можна передбачити, коли і де може виникнути нова пандемія. Але квантові обчислення можуть допомогти нам підготуватися до неї і швидко зреагувати", — прокоментувала Джех.

Так, за допомогою квантових обчислень можна дізнатися, як вірус взаємодіє з клітинами людського організму, які симптоми при цьому виявляються першими. Це допоможе оперативно поставити діагноз і підібрати найбільш ефективні способи лікування. Квантовий ПК зможе аналізувати великі обсяги даних, щоб визначати, де виникають спалахи вірусу ще до того, як це стане очевидним.

"Коли у світі почнеться нова пандемія, ми зможемо впоратися з нею набагато швидше, ніж сьогодні справляємося з пандемією коронавірусу. Ми хочемо, щоб вакцини були доступні людству через кілька місяців після появи хвороби, оскільки найбільша проблема, з якою ми стикаємося, це повільне реагування", — розповіла доктор Джех.

Керівник проекту AI Cloud компанії SberCloud Отарі Мелікішвілі каже, що квантові компʼютери допоможуть і фармацевтам при розробці вакцин інших препаратів, адже тут теж важлива швидкість обчислень.

"Велика частина сучасних суперкомпʼютерів обслуговує дослідні центри. З їхньою допомогою моделюють різні ситуації, і чим швидше працює обчислювальний кластер, тим швидше відбувається побудова моделей. У цьому випадку я маю на увазі моделювання процесів взаємодії клітин організму і вірусів. Так ось квантові компʼютери допоможуть у рази прискорити обчислення. І чим швидше вони будуть працювати, тим швидше медики створять вакцину", — пояснив Мелікішвілі.

Раніше ми повідомляли про те, що сонячне світло вбиває коронавірус у 8 разів швидше, ніж вважалося.