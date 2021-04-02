Квантовый компьютер поможет побороть пандемию коронавируса

Детище IBM будет выявлять новые штаммы вирусов и иммунные ответы человека.

Компания IBM предоставит свой квантовый компьютер Кливлендской клинике, чтобы медики могли использовать устройство для обработки результатов исследований. В частности, компьютер должен помочь выявлять новый штаммы вирусов, делать прогнозы и, тем самым, помогать бороться с возможными будущими пандемиями.

Об этом сообщает издание Business Insider.

Сотрудничество медиков и айтишников состоится в рамках проекта Discovery Accelerator ("Ускорение открытий"). По сути, квантовый компьютер станет для медиков своего рода высокотехнологичной инфраструктурой, и будет использоваться учеными, работающими в Глобальном центре исследований патогенов. Стоит отметить, что данное медучреждение специализируется на изучении вирусов, а также так называемого "иммунного ответа" человека на них. Работа ученых направлена на прогнозирование развития событий, подготовку и защиту от эпидемий, которые могут возникнуть в ближайшем будущем.

Квантовый компьютер предполагают использовать для хранения и обработки Big Data, а все потому, что он работает на основе кубитов. Кубиты, в отличие от битов обычных ПК, способны быть включенными, выключенными, или находиться в промежуточном состоянии, — и все это одновременно. А вот биты могут быть только включенными или только выключенными. Проще говоря, именно кубитам под силу справиться с такой задачей, как учет неопределенностей при решении сложных вычислений. Обычный ПК не способен этого сделать. Свойства кубитов помогут при моделировании сложных структур, таких как фармацевтический препарат или новый вирус.

[ + – ] Коммерческая модель квантового компьютера Q System One от IBM

"Квантовые вычисления помогут в открытии новых веществ, способных стать основой для новых фармацевтических препаратов и/или стимулировать их разработку. Кроме того, квантовый компьютер в разы лучше справляется с агализом сложных данных", — заявили представители компании IBM.

Согласно словам доктора и исследовательницы Лары Джехи, на квантовые вычисления возлагаются большие в плане изучения коронавируса. Главной целью его работы станет предотвращение следующих пандемий.

"Нельзя предсказать, когда и где может возникнуть новая пандемия. Но квантовые вычисления могут помочь нам подготовиться к ней и быстро среагировать", — прокомментировала Джехи.

Так, с помощью квантовых вычислений можно узнать, как вирус взаимодействует с клетками человеческого организма, какие симптомы при этом проявляются первыми. Это поможет оперативно поставить диагноз и подобрать наиболее эффективные способы лечения. Квантовый ПК сможет анализировать большие объемы данных, чтобы определять, где возникают вспышки вируса еще до того, как это станет очевидным.

"Когда в мире начнется новая пандемия, мы сможем справиться с ней намного быстрее, чем сегодня справляемся с пандемией коронавируса. Мы хотим, чтобы вакцины были доступны человечеству спустя несколько месяцев после появления болезни, так как самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, это медленное реагирование", — рассказала доктор Джехи.

Руководитель проекта AI Cloud компании SberCloud Отари Меликишвили говорит, что квантовые компьютеры помогут и фармацевтам при разработке вакцин и прочих препаратов, ведь тут тоже важна скорость вычислений.

"Большая часть современных суперкомпьютеров обслуживает исследовательские центры. С их помощью моделируют различные ситуации, и чем быстрее работает вычислительный кластер, тем быстрее происходит построение моделей. В данном случае я имею ввиду моделирование процессов взаимодействия клеток организма и вирусов. Так вот квантовые компьютеры помогут в разы ускорить вычисления. И чем быстрее они будут работать, тем быстрее медики создадут вакцину", — пояснил Меликишвили.

Ранее мы сообщали о том, что солнечный свет убивает коронавирус в 8 раз быстрее, чем считалось.