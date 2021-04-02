Квантовый компьютер поможет побороть пандемию коронавируса
Детище IBM будет выявлять новые штаммы вирусов и иммунные ответы человека.
Компания IBM предоставит свой квантовый компьютер Кливлендской клинике, чтобы медики могли использовать устройство для обработки результатов исследований. В частности, компьютер должен помочь выявлять новый штаммы вирусов, делать прогнозы и, тем самым, помогать бороться с возможными будущими пандемиями.
Об этом сообщает издание Business Insider.
Сотрудничество медиков и айтишников состоится в рамках проекта Discovery Accelerator ("Ускорение открытий"). По сути, квантовый компьютер станет для медиков своего рода высокотехнологичной инфраструктурой, и будет использоваться учеными, работающими в Глобальном центре исследований патогенов. Стоит отметить, что данное медучреждение специализируется на изучении вирусов, а также так называемого "иммунного ответа" человека на них. Работа ученых направлена на прогнозирование развития событий, подготовку и защиту от эпидемий, которые могут возникнуть в ближайшем будущем.
Квантовый компьютер предполагают использовать для хранения и обработки Big Data, а все потому, что он работает на основе кубитов. Кубиты, в отличие от битов обычных ПК, способны быть включенными, выключенными, или находиться в промежуточном состоянии, — и все это одновременно. А вот биты могут быть только включенными или только выключенными. Проще говоря, именно кубитам под силу справиться с такой задачей, как учет неопределенностей при решении сложных вычислений. Обычный ПК не способен этого сделать. Свойства кубитов помогут при моделировании сложных структур, таких как фармацевтический препарат или новый вирус.
"Квантовые вычисления помогут в открытии новых веществ, способных стать основой для новых фармацевтических препаратов и/или стимулировать их разработку. Кроме того, квантовый компьютер в разы лучше справляется с агализом сложных данных", — заявили представители компании IBM.
Согласно словам доктора и исследовательницы Лары Джехи, на квантовые вычисления возлагаются большие в плане изучения коронавируса. Главной целью его работы станет предотвращение следующих пандемий.
"Нельзя предсказать, когда и где может возникнуть новая пандемия. Но квантовые вычисления могут помочь нам подготовиться к ней и быстро среагировать", — прокомментировала Джехи.
Так, с помощью квантовых вычислений можно узнать, как вирус взаимодействует с клетками человеческого организма, какие симптомы при этом проявляются первыми. Это поможет оперативно поставить диагноз и подобрать наиболее эффективные способы лечения. Квантовый ПК сможет анализировать большие объемы данных, чтобы определять, где возникают вспышки вируса еще до того, как это станет очевидным.
"Когда в мире начнется новая пандемия, мы сможем справиться с ней намного быстрее, чем сегодня справляемся с пандемией коронавируса. Мы хотим, чтобы вакцины были доступны человечеству спустя несколько месяцев после появления болезни, так как самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, это медленное реагирование", — рассказала доктор Джехи.
Руководитель проекта AI Cloud компании SberCloud Отари Меликишвили говорит, что квантовые компьютеры помогут и фармацевтам при разработке вакцин и прочих препаратов, ведь тут тоже важна скорость вычислений.
"Большая часть современных суперкомпьютеров обслуживает исследовательские центры. С их помощью моделируют различные ситуации, и чем быстрее работает вычислительный кластер, тем быстрее происходит построение моделей. В данном случае я имею ввиду моделирование процессов взаимодействия клеток организма и вирусов. Так вот квантовые компьютеры помогут в разы ускорить вычисления. И чем быстрее они будут работать, тем быстрее медики создадут вакцину", — пояснил Меликишвили.
Ранее мы сообщали о том, что солнечный свет убивает коронавирус в 8 раз быстрее, чем считалось.