Вчені розповіли, чи змінює Земля свою масу і чи має це наслідки

За найскромнішими оцінками дослідників, Земля втрачає приблизно 50 000 тонн маси щороку.

За оцінками вчених, Земля щорічно набирає майже 40 000 тон різного матеріалу внаслідок збільшення метеоритного пилу і космічного сміття, пише Science Focus.

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Вони також підрахували, що щорічно з атмосфери Землі в космічний простір викидається приблизно 95 000 тонн водню.

Незважаючи на те, що існують й інші пов'язані з цим процеси, такі, як втрата маси внаслідок радіоактивного розпаду в ядрі Землі (майже 160 т на рік) і втрата гелію з атмосфери (майже 1 600 тонн на рік), ці наслідки є незначними. Для порівняння, щорічно кількість маси, яку запускає на навколоземну орбіту, становить приблизно кілька сотень тонн — незначна цифра.

Так, за найскромнішими оцінками, Земля втрачає приблизно 50 000 тонн маси щороку. Звучить досить багато. Але, оскільки маса нашої планети становить майже 5,97 мільярдів трильйонів тонн, потрібно майже 120 000 трильйонів років, щоб вона повністю зникла за умов таких темпів виснаження.

Це в багато мільйонів разів більше, ніж вік Землі. Насправді, це набагато мільйонів разів більше віку Всесвіту! Так, ця втрата маси не чинить ніякого впливу ні на Землю, ні на людей.

Нагадаємо, нещодавно вчені з'ясували, що Земля змінює швидкість обертання. Вони зʼясували, що замість того, щоб сповільнюватися, вона почала обертатися швидше. Більш того, зараз вона обертається набагато швидше, ніж будь-коли за останні 50 років. Поки що експерти не можуть знайти пояснення цьому явищу, однак вони вважають, що це може бути пов'язане з таненням льодовиків.