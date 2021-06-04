Ученые рассказали, меняет ли Земля свою массу и имеет ли это последствия

По самым скромным оценкам исследователей, Земля утрачивает около 50 000 тонн массы каждый год.

По оценкам ученых, Земля ежегодно набирает около 40 000 тонн разного материала в результате увеличения метеоритной пыли и космического мусора, пишет Science Focus.

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Они также подсчитали, что ежегодно из атмосферы Земли в космическое пространство выбрасывается около 95 000 тонн водорода.

Несмотря на то, что существуют и другие связанные с этим процессы, такие, как потеря массы в результате радиоактивного распада в ядре Земли (около 160 т в год) и потеря гелия из атмосферы (около 1600 тонн в год), эти последствия являются незначительными. Для сравнения, ежегодно количество массы, запускаемой на околоземную орбиту, составляет порядка нескольких сотен тонн — ничтожная цифра.

Таким образом, по самым скромным оценкам, Земля утрачивает около 50 000 тонн массы каждый год. Звучит достаточно много. Но, поскольку масса нашей планеты составляет около 5,97 миллиарда триллионов тонн, потребуется около 120 000 триллионов лет, чтобы она полностью исчезла при таких темпах истощения.

Это во много миллионов раз больше возраста Земли. На самом деле, это во много миллионов раз больше возраста Вселенной! Таким образом, эта потеря массы не оказывает никакого влияния ни на Землю, ни на людей.

Напомним, недавно ученые выяснили, что Земля меняет скорость вращения. Они обнаружили, что вместо того, чтобы замедляться, она начала вращаться быстрее. Более того, сейчас она вращается гораздо быстрее, чем когда-либо за последние 50 лет. Пока что эксперты не могут найти объяснение этому явлению, однако они считают, что это может быть связано с таянием ледников.