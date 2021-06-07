Послідовність геномів вказує на штучне походження коронавірусу, — WSJ

Американські вчені переконані в тому, що в природних умовах у вірусів зовсім інша послідовність геномів.

Генетично характерна ознака вірусу SARS-CoV-2, що викликає коронавірус, з великою часткою ймовірності вказує на його штучне походження.

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Про це заявляють доктор медицини Стівен Куей і професор Каліфорнійського університету в Берклі Річард Мюллер у статті для The Wall Street Journal.

Такий висновок автори роблять у зв'язку з тим, що вв нового вірусу інша послідовність геномів, ніж у коронавірусу природного походження.

Саме це, вважають вони, переконливо свідчить про лабораторне походження SARS-CoV-2.

Дослідники повідомляють, що проаналізували відмітні ознаки нового коронавірусу. Їм вдалося виявити, що в нього така ж послідовність геномів у комбінації CGG-CGG.

На думку вчених, подібна послідовність використовується в лабораторних умовах для підвищення ефективності впливу вірусу і надзвичайно рідко зустрічається в природних умовах.

У зв'язку з цим, дослідники припустили, що SARS-CoV-2 швидше за все рукотворний, а не природний.

Цей висновок, заснований на наукових висновках, підсилює аргументи тих, хто вважає, що пандемія COVID-19, що вразила світ, стала наслідком витоку з лабораторії китайського Уханьського інституту вірусології.

"У цілому класі коронавірусів, включаючи CoV-2, у природному середовищі ніколи не була виявлена така комбінація CGG-CGG. Це означає, що звичайний метод набуття вірусами нових навичок, іменований рекомбінацією, тут неможливо застосувати. Вірус не в змозі перейняти таку послідовність в іншого вірусу, якщо жоден інший вірус нею не володіє", — йдеться в статті.

Разом з тим, директор Національного інституту охорони здоров'я США Френсіс Коллінз спростовує версію про те, що коронавірус був створений у лабораторії китайського Уханю. У нього немає сумнівів, що пандемія COVID-19 з'явилася через те, що вірус передався від тварини до людини.

Також повідомлялося, що розвідка Великобританії вважає правдоподібною версію про те, що епідемію COVID-19 викликав витік з лабораторії в Китаї.

Фокус писав про те, що британський професор Ангус Далглейшем і норвезький доктор Біргер Соренсен провели дослідження і дійшли висновку, що коронавірус, пандемія якого лютує у світі, був створений у лабораторії міста Ухань у Китаї.