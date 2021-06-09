Умный девайс от Ecovacs: как выбрать робот-пылесос и не облажаться

Все 98% населения планеты мечтают забыть об уборке и делегировать ее кому-то другому. Даже если вы входите в оставшиеся 2%, наша статья поможет вам разобраться с функциями робота-пылесоса, когда вы будете выбирать его в подарок близким.

Розповідати про фічі розумних помічників будемо на прикладі виробника Ecovacs Robotics – експерта в області роботів для прибирання і лідера продажів в європейських країнах.

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Як робот будує маршрут

Новітня навігація в роботах-пилососах сьогодні – лазерна проекція LiDAR для виявлення обʼєктів і визначення відстані до них. Практично у всіх своїх моделях компанія Ecovacs використовує цю технологію – за допомогою лазера робот моментально будує точний маршрут прибирання.

Ecovacs Deebot Ozmo N8 – реліз топових технологій

Робот пилосос Deebot Ozmo N8 – розумний помічник для автоматичної підтримки щоденної чистоти. Крім головної функції пилососа, N8 оснащений системами вологого прибирання, точного виявлення деталей і зручним додатком. Про найкорисніші функції і розповімо.

Вологе прибирання OZMO. Миття поверхні відбувається завдяки вбудованому резервуару з водою і тканинній насадці. Технологія OZMO відповідає за рівномірну подачу рідини на тканину, щоб не пропустити брудні ділянки. Робот заздалегідь виявляє килим і не заїжджає на нього в процесі миття.

Навігація dToF. Сканер і інфрачервоні датчики забезпечують точну навігацію в просторі, уникаючи зіткнень. Перед початком прибирання робот виявляє і наносить обʼєкти на карту, після чого прокладає ефективний маршрут.

Довготривала робота без підзарядки. Акумулятор тримає заряд до 110 хвилин в залежності від потужності режиму. Цією автономності цілком вистачить для прибирання великого будинку.

Автоматична підзарядка. У разі розрядки акумулятора під час прибирання робот автоматично прямує до док-станції, поповнює заряд і повертається до місця зупинки для продовження прибирання.

Посилення потужності на килимі. Завдяки силі всмоктування 2300 Па робот очищає поверхню від сміття за один проїзд. Заїжджаючи на таку складну для прибирання поверхню, як килим, робот автоматично підвищує потужність, щоб видалити всі частинки сміття.

Без контакту з пилом. Ecovacs Deebot Ozmo N8 Plus – та сама модель робота-пилососа, але зі станцією автоматичного вивантаження сміття в комплекті.

Кожного разу по приїзду до такої док-станції робот автоматично вивантажує сміття в загальний контейнер з одноразовим мішком, якого вистачає на 30 днів щоденного прибирання. І навіть коли прийде час замінити заповнений мішок, ви не побачите пил – спеціальний клапан не дасть їй проникнути назовні.

Ecovacs Deebot Ozmo N8 Pro – посилена потужність і 3D-виявлення обʼєктів

Флагманом сімейства роботів N8 став Deebot Ozmo N8 Pro з підвищеною якістю очистки і розпізнавання навколишніх обʼєктів.

Посилена потужність. Робот оснащений двигуном з потужністю всмоктування до 2600 Па – за один проїзд пилосос повністю очищає поверхню, не залишаючи навіть дрібних часток. Причому це відноситься і до такої складної для прибирання поверхні, як килим.

Навігація 3D. Завдяки технології TruеDetect робот розпізнає 3D-обʼєкти і обʼїжджає будь-які дрібні, але обʼємні предмети, наприклад ручки, дроти, іграшки.

Так само, як і в попередній моделі, Ecovacs випустили робот N8 Pro зі станцією автовивантаження сміття в комплекті – Ecovacs Deebot Ozmo N8 Pro Plus.

Можливості роботів з додатком Ecovacs Home

Після синхронізації робота з мобільним додатком Ecovacs Home відкривається безліч можливостей. Для комфортного управління зі смартфона додаток має інтуїтивно-зрозумілу навігацію і зручний інтерфейс.

Автоматичний запуск. Зі смартфона можна запланувати автозапуск робота на певний час, наприклад, перед приходом додому.

Віртуальні кордони. Можливість побудови навколо певної області віртуальних стін, за які робот не буде заїжджати. Наприклад, захистити зону, де грає дитина.

Індивідуальні налаштування для кожної кімнати. Залежно від рівня забруднення кімнати або типу покриття можна в кожній кімнаті запрограмувати різну ступінь очистки – силу всмоктування і інтенсивність подачі води. Наприклад, налаштувати подвійний прохід для посиленого прибирання коридору, де часто ходять у вуличному взутті.

То як не облажатися

Уже 20 років ECOVACS удосконалює роботи для прибирання, і зараз це не просто пилосос, а надійний помічник з технологічними функціями, якому можна довірити прибирання будь-якої складності.

Ми розповіли вам про основні технології, і якщо ви хочете підібрати актуальну модель за адекватною ціною – рекомендуємо зупинитися на Deebot N8 від Ecovacs. Він вже має топові функції і продається за ціною 9 999 грн, причому здійснити оплату можна частинами.

При покупці робота-пилососа на офіційному сайті DEEBOT ви отримуєте безкоштовну доставку, офіційну гарантію на рік і додатковий рік безкоштовного сервісного обслуговування.