Умный девайс от Ecovacs: как выбрать робот-пылесос и не облажаться

Все 98% населения планеты мечтают забыть об уборке и делегировать ее кому-то другому. Даже если вы входите в оставшиеся 2%, наша статья поможет вам разобраться с функциями робота-пылесоса, когда вы будете выбирать его в подарок близким.

Рассказывать о фичах умных помощников будем на примере производителя Ecovacs Robotics – эксперта в области роботов для уборки и лидера продаж в европейских странах.

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Как робот строит маршрут

Новейшая навигация в роботах-пылесосах сегодня – лазерная проекция LiDAR для обнаружения объектов и определения расстояния до них. Практически во всех своих моделях компания Ecovacs использует эту технологию – с помощью лазера робот моментально строит точный маршрут уборки.

Ecovacs Deebot Ozmo N8 – релиз топовых технологий

Робот пылесос Deebot Ozmo N8 – умный помощник для автоматического поддержания ежедневной чистоты. Кроме главной функции пылесоса, N8 оснащен системами влажной уборки, точного обнаружения деталей и удобным приложением. О самых полезных функциях и расскажем.

Влажная уборка OZMO. Мытье поверхности происходит за счет встроенного резервуара с водой и тканевой насадки. Технология OZMO отвечает за равномерную подачу жидкости на ткань, чтобы не пропустить грязные участки. Робот заранее обнаруживает ковер и не заезжает на него в процессе мытья.

Навигация dToF. Сканер и инфракрасные датчики обеспечивают точную навигацию в пространстве, избегая столкновений. Перед началом уборки робот обнаруживает и наносит объекты на карту и прокладывает эффективный маршрут.

Долгая работа без подзарядки. Аккумулятор держит заряд до 110 минут в зависимости от мощности режима. Этой автономности вполне хватит для уборки большого дома.

Автоматическая подзарядка. В случае разрядки аккумулятора в процессе уборки робот автоматически следует к док-станции, пополняет заряд и возвращается к месту остановки для продолжения уборки.

Усиление мощности на ковре. Благодаря силе всасывания 2300 Па робот очищает поверхность от мусора за один проезд. Заезжая на такую сложную для уборки поверхность, как ковер, робот автоматически повышает мощность, чтобы удалить все частицы мусора.

Станция автовыгрузки. Ecovacs Deebot Ozmo N8 Plus – та же модель робота-пылесоса, но со станцией автовыгрузки в комплекте.

Каждый раз по приезду к такой док-станции робот автоматически выгружает накопившийся мусор в общий контейнер с одноразовым мешком, которого хватает на 30 дней ежедневной уборки. И даже когда придет время заменить заполненный мешок, вы не увидите пыль – специальный клапан не даст ей проникнуть наружу.

Ecovacs Deebot Ozmo N8 Pro – усиленная мощность и 3D-обнаружение объектов

Флагманом семейства роботов N8 стал Deebot Ozmo N8 Pro с повышенным качеством очистки и распознавания окружающих объектов.

Усиленная мощность. Робот оснащен двигателем с мощностью всасывания до 2600 Па – за один проезд пылесос полностью очищает поверхность, не оставляя даже мелких крупиц. Причем это относится и к такой сложной для очистки поверхности, как ковер.

Навигация 3D. Благодаря технологии TruеDetect робот распознает 3D-объекты и объезжает любые мелкие, но объемные предметы, например ручки, провода, игрушки.

Так же, как и в предыдущей модели, Ecovacs выпустили робот N8 Pro со станцией автовыгрузки мусора в комплекте – Ecovacs Deebot Ozmo N8 Pro Plus.

Возможности роботов с приложением Ecovacs Home

После синхронизации робота с мобильным приложением Ecovacs Home открывается множество возможностей. Для комфортного управления со смартфона приложение имеет интуитивно-понятную навигацию и удобный интерфейс.

Автоматический запуск. Со смартфона можно запланировать автозапуск робота на определенное время, например, перед приходом домой.

Виртуальные границы. Возможность построения вокруг определенной области виртуальных стен, за которые робот не будет заезжать. Например, оградить зону, где играет ребенок.

Индивидуальные настройки для каждой комнаты. В зависимости от уровня загрязнения комнаты или типа покрытия можно в каждой комнате запрограммировать разную степень очистки – силу всасывания и интенсивность подачи воды. Например, настроить двойной проход для усиленной очистки коридора, где часто ходят в уличной обуви.

Как же не облажаться

Уже 20 лет ECOVACS совершенствует роботы для уборки, и сейчас это не просто пылесос, а надежный помощник с технологичными функциями, которому можно доверить уборку любой сложности.

Мы рассказали вам об основных технологиях, и если вы хотите подобрать актуальную модель по адекватной цене – рекомендуем остановиться на Deebot N8 от Ecovacs. Он уже включает топовые функции и продается по цене 9 999 грн, причем осуществить оплату можно частями.

При покупке робота-пылесоса на официальном сайте DEEBOT вы получаете бесплатную доставку, официальную гарантию на год и дополнительный год бесплатного сервисного обслуживания.