У TikTok з'явилася можливість розмістити резюме і знайти роботу

Сервіс для створення і перегляду коротких відео TikTok запустив у США пілотну програму для пошуку роботи.

TikTok тестує інструмент для прийому на роботу, який дозволяє користувачам безпосередньо звертатися зі своїми відеорезюме в такі компанії, як Chipotle, Target і Shopify.

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Як пише The Verge, короткострокова пілотна програма під назвою TikTok Resumes заснована на контенті, який органічно зʼявився на платформі #CareerTok, і орієнтований на студентів і випускників коледжів і в принципі на всіх молодих користувачів соцмережі.

Більше 30-ти компаній вже підписалися на прийом резюме в рамках пілотного проекту, який триватиме до 31 липня.

Користувачі повинні будуть створити відеорезюме, опублікувати його в TikTok, а потім відправити це відео рекрутерам через додаток.

Навчальне відео для TikTok Resumes рекомендує кандидатам не додавати особисту контактну інформацію, таку як адреса електронної пошти.

[ + – ] Сервіс TikTok Resumes Фото: Newsroom

Деякі з наявних наразі вакансій враховують створення контенту для TikTok. Наприклад, Alo Yoga наймає через TikTok Resumes менеджера із соціальних мереж, який розробить стратегію TikTok для бренду і співпрацюватиме з впливовими особами.

Такі компанії, як Target, Chipotle, Sweetgreen і Great Clips також використовують платформу для пошуку співробітників початкової і середньої ланки для роботи в магазинах і на складах.

Хоча пілотний проект має тимчасовий характер, він демонструє, що TikTok думає про навчання і створення екосистеми професійних творців контенту для посилення свого впливу.

Резюме TikTok будуть відкриті для подачі по 31 липня. Для тих, у кого довге резюме, TikTok надає можливість запису трихвилинного відео.

Раніше повідомлялося, що TikTok наразі працює з декількома брендами над тестуванням онлайн-продажів на території Європи.

Також ми писали, що TikTok дозволив публікувати ролики до 3 хвилин. Раніше в додатку можна було записувати відео довжиною не більше 60 секунд.

Фокус повідомляв про те, що президент США Джо Байден скасував указ свого попередника Дональда Трампа про заборону Tiktok на території країни.