В TikTok появилась возможность разместить резюме и найти работу
Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok запустил в США пилотную программу по поиску работы.
TikTok тестирует инструмент для приема на работу, который позволяет пользователям напрямую обращаться со своими видеорезюме в такие компании, как Chipotle, Target и Shopify.
Как пишет The Verge, краткосрочная пилотная программа под названием TikTok Resumes основана на контенте, который органично появился на платформе #CareerTok, и ориентирован на студентов и выпускников колледжей и в принципе на всех молодых пользователей соцсети.
Более 30-ти компаний уже подписались на прием резюме в рамках пилотного проекта, который продлится до 31 июля.
Пользователи должны будут создать видеорезюме, опубликовать его в TikTok, а затем отправить это видео рекрутерам через приложение.
Обучающее видео для TikTok Resumes рекомендует кандидатам не включать личную контактную информацию, такую как адрес электронной почты.
Некоторые из существующих в настоящее время вакансий включают создание контента для TikTok. К примеру, Alo Yoga нанимает через TikTok Resumes менеджера по социальным сетям, который разработает стратегию TikTok для бренда и будет сотрудничать с влиятельными лицами.
Такие компании, как Target, Chipotle, Sweetgreen и Great Clips также используют платформу для поиска сотрудников начального и среднего звена для работы в магазинах и на складах.
Хотя пилотный проект носит временный характер, он демонстрирует, что TikTok думает об обучении и создании экосистемы профессиональных создателей контента для усиления своего влияния.
Резюме TikTok будут открыты для подачи по 31 июля. Для тех, у кого длинное резюме, TikTok предоставляет возможность записи трехминутного видео.
Ранее сообщалось, что TikTok на данный момент работает с несколькими брендами над тестированием онлайн-продаж на территории Европы.
Также мы писали, что TikTok разрешил публиковать ролики до 3 минут. Ранее в приложении можно было записывать видео длиной не более 60 секунд.
Фокус сообщал о том, что президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа о запрете Tiktok на территории страны.