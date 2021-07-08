В TikTok появилась возможность разместить резюме и найти работу

Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok запустил в США пилотную программу по поиску работы.

TikTok тестирует инструмент для приема на работу, который позволяет пользователям напрямую обращаться со своими видеорезюме в такие компании, как Chipotle, Target и Shopify.

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Как пишет The Verge, краткосрочная пилотная программа под названием TikTok Resumes основана на контенте, который органично появился на платформе #CareerTok, и ориентирован на студентов и выпускников колледжей и в принципе на всех молодых пользователей соцсети.

Более 30-ти компаний уже подписались на прием резюме в рамках пилотного проекта, который продлится до 31 июля.

Пользователи должны будут создать видеорезюме, опубликовать его в TikTok, а затем отправить это видео рекрутерам через приложение.

Обучающее видео для TikTok Resumes рекомендует кандидатам не включать личную контактную информацию, такую ​​как адрес электронной почты.

[ + – ] Сервис TikTok Resumes Фото: Newsroom

Некоторые из существующих в настоящее время вакансий включают создание контента для TikTok. К примеру, Alo Yoga нанимает через TikTok Resumes менеджера по социальным сетям, который разработает стратегию TikTok для бренда и будет сотрудничать с влиятельными лицами.

Такие компании, как Target, Chipotle, Sweetgreen и Great Clips также используют платформу для поиска сотрудников начального и среднего звена для работы в магазинах и на складах.

Хотя пилотный проект носит временный характер, он демонстрирует, что TikTok думает об обучении и создании экосистемы профессиональных создателей контента для усиления своего влияния.

Резюме TikTok будут открыты для подачи по 31 июля. Для тех, у кого длинное резюме, TikTok предоставляет возможность записи трехминутного видео.

Ранее сообщалось, что TikTok на данный момент работает с несколькими брендами над тестированием онлайн-продаж на территории Европы.

Также мы писали, что TikTok разрешил публиковать ролики до 3 минут. Ранее в приложении можно было записывать видео длиной не более 60 секунд.

Фокус сообщал о том, что президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа о запрете Tiktok на территории страны.