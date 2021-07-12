За допомогою шкаралупи страусиного яйця вчені отримали нові деталі зміни клімату в минулому

Аналіз шкаралупи допомагає краще зрозуміти середовище Південної Африки і забезпечує важливий контекст для інтерпретації поведінки й адаптації людей в минулому.

Нове дослідження вчених показує, що деякі райони Південної Африки, які сьогодні є сухими і малонаселеними, в ключовий момент еволюції людини — 250 000-350 000 років тому, були водно-болотними угіддями і травʼянистими угрупованнями, пише SciTechDaily.

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Філіп Кіберд і доктор Алекс Прайор з Ексетерського університету вивчали ізотопи й амінокислоти з фрагментів шкаралупи страусиних яєць, розкопаних на стоянці раннього середнього камʼяного віку Bundu Farm, розташованої у верхній частині регіону Кару, Північно-Капскської провінції.

Це один із дуже небагатьох археологічних памʼяток, що датуються 250 000-350 000 роками в Південній Африці, період часу, повʼязаний з найранішою появою спільнот із генетичними ознаками Homo sapiens.

[ + – ] Шкаралупа страусиних яєць в кальциті

Це нове дослідження підтверджує інші свідчення, отримані з кісток викопних тварин. Так учені зʼясували, що минулі спільноти в цьому регіоні жили серед стад антилоп гну, зебр, дрібних антилоп, бегемотів, бабуїнів і вимерлих видів Megalotragus priscus та Equus capensis, і гієнами та левами, які полювали на них разом з іншими хижаками.

Свідчення яєчної шкаралупи і попередні знахідки з цього місця показали, що після періоду збалансованого клімату та навколишнього середовища, більш прохолодна і волога погода 200 000 років тому поступилася місцем пдвищеній посушливості. Процес зміни вологого і сухого клімату, експерти визнали важливою рушійною силою еволюції різних видів, враховуючи Homo sapiens.

Метод, який враховує подрібнення невеликої частини яєчної шкаралупи в порошок, дозволив ученим провести як аналіз, так і датування шкаралупи, що, зі свого боку, дає уявлення про клімат і навколишнє середовище в минулому.

Використання шкаралупи для вивчення кліматичних умов минулого можливе, оскільки страуси їдять найсвіжіше листя чагарників і трав, доступних в їхньому середовищі, а отже, склад шкаралупи відображатиме їхній раціон.

[ + – ] Частина черепа маленької антилопи

Оскільки яйця відкладаються в період розмноження протягом короткого проміжку часу, інформація, що міститься в шкаралупі страусиних яєць, дає уявлення про переважне навколишнє середовище і клімат за точний період часу.

Bundu Farm, де була взята яєчна шкаралупа, це віддалена ферма в 50 км від найближчого містечка, розташована в сухому напівпустельному середовищі, де міститься невелике стадо овець. Цю стоянку вперше розкопали наприкінці 1990-х років разом із матеріалами, які зберігаються в McGregor Museum у Кімберлі.

"Ця частина Південної Африки зараз надзвичайно посушлива, але тисячі років тому тут був райський пейзаж із озерами та річками, а також численними видами флори і фауни. Наш аналіз шкаралупи страусиного яйця допомагає нам краще зрозуміти середовще, в якому еволюціонували наші предки, і забезпечує важливий контекст для інтерпретації поведінки та адаптації людей в минулому і того, як це в кінцевому підсумку призвело до еволюції нашого виду", — підсумував Кіберд.